15 марта 2025
14 марта 2025

Мэр из ХМАО сменил перевозчика из-за жалоб горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нягани массово жаловались на систематические задержки автобусов
Жители Нягани массово жаловались на систематические задержки автобусов Фото:

Нягань (ХМАО) расторгает действующие контракты с перевозчиком ООО «АВОКАДО». Причиной тому стали массовые жалобы жителей на отсутствие автобусов, задержки в расписании и прочие нарушения условий контракта. Об этом сообщил эр города Иван Ямашев.

«Уважаемые горожане! Вижу ваши обращения и вопросы по теме общественного транспорта. Перевозчик ООО „АВОКАДО“ нарушает условия контракта — движение транспортных средств не соответствует расписанию. В связи с недолжной работой этого перевозчика принято решение о расторжении действующих контрактов», — написал Ямашев в своем telegram-канале.

Для обеспечения бесперебойной работы транспорта с 17 марта в городе будут курсировать автобусы малого класса. Эта мера принимается до момента, пока не будет заключен новый контракт по маршрутам №1, 7/1, 8, 10/1 и 10/2. Расписание остается без изменений.

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Нягань (ХМАО) расторгает действующие контракты с перевозчиком ООО «АВОКАДО». Причиной тому стали массовые жалобы жителей на отсутствие автобусов, задержки в расписании и прочие нарушения условий контракта. Об этом сообщил эр города Иван Ямашев. «Уважаемые горожане! Вижу ваши обращения и вопросы по теме общественного транспорта. Перевозчик ООО „АВОКАДО“ нарушает условия контракта — движение транспортных средств не соответствует расписанию. В связи с недолжной работой этого перевозчика принято решение о расторжении действующих контрактов», — написал Ямашев в своем telegram-канале. Для обеспечения бесперебойной работы транспорта с 17 марта в городе будут курсировать автобусы малого класса. Эта мера принимается до момента, пока не будет заключен новый контракт по маршрутам №1, 7/1, 8, 10/1 и 10/2. Расписание остается без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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