Мэр из ХМАО сменил перевозчика из-за жалоб горожан

Нягань (ХМАО) расторгает действующие контракты с перевозчиком ООО «АВОКАДО». Причиной тому стали массовые жалобы жителей на отсутствие автобусов, задержки в расписании и прочие нарушения условий контракта. Об этом сообщил эр города Иван Ямашев.
«Уважаемые горожане! Вижу ваши обращения и вопросы по теме общественного транспорта. Перевозчик ООО „АВОКАДО“ нарушает условия контракта — движение транспортных средств не соответствует расписанию. В связи с недолжной работой этого перевозчика принято решение о расторжении действующих контрактов», — написал Ямашев в своем telegram-канале.
Для обеспечения бесперебойной работы транспорта с 17 марта в городе будут курсировать автобусы малого класса. Эта мера принимается до момента, пока не будет заключен новый контракт по маршрутам №1, 7/1, 8, 10/1 и 10/2. Расписание остается без изменений.
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