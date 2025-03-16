Военный устроил дебош в самолете, его связали скотчем

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На борту самолета «Аэрофлота» военный начал кричать матом и ругаться с персоналом
На борту самолета «Аэрофлота» военный начал кричать матом и ругаться с персоналом Фото:

Военнослужащий устроил дебош на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Красноярск в ночь на 16 марта. Бортпроводникам пришлось связать его скотчем. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Летевший в отпуске военнослужащий устроил дебош на борту самолета», — говорится в сообщении канала. Инцидент произошел во время рейса 16 марта, когда 47-летний пассажир Виктор А. начал выкрикивать нецензурные выражения и конфликтовать со стюардами и другими пассажирами. Экипажу пришлось применить силу: мужчине связали руки скотчем, в таком виде он находился до конца полета.

В аэропорту Красноярска его встретили сотрудники полиции. Предварительно установлено, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения.

URA.RU направило запрос в «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ожидается. 

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Военнослужащий устроил дебош на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Красноярск в ночь на 16 марта. Бортпроводникам пришлось связать его скотчем. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Летевший в отпуске военнослужащий устроил дебош на борту самолета», — говорится в сообщении канала. Инцидент произошел во время рейса 16 марта, когда 47-летний пассажир Виктор А. начал выкрикивать нецензурные выражения и конфликтовать со стюардами и другими пассажирами. Экипажу пришлось применить силу: мужчине связали руки скотчем, в таком виде он находился до конца полета. В аэропорту Красноярска его встретили сотрудники полиции. Предварительно установлено, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения. URA.RU направило запрос в «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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