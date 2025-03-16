Военный устроил дебош в самолете, его связали скотчем

Военнослужащий устроил дебош на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Москвы в Красноярск в ночь на 16 марта. Бортпроводникам пришлось связать его скотчем. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Летевший в отпуске военнослужащий устроил дебош на борту самолета», — говорится в сообщении канала. Инцидент произошел во время рейса 16 марта, когда 47-летний пассажир Виктор А. начал выкрикивать нецензурные выражения и конфликтовать со стюардами и другими пассажирами. Экипажу пришлось применить силу: мужчине связали руки скотчем, в таком виде он находился до конца полета.
В аэропорту Красноярска его встретили сотрудники полиции. Предварительно установлено, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения.
URA.RU направило запрос в «Аэрофлот» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ ожидается.
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