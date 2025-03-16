Советник Уолтц: Трамп готов обсуждать развитие отношений РФ и США

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Уолтц (на фото) заявил, что Трамп собирается изменить отношения с РФ
Уолтц (на фото) заявил, что Трамп собирается изменить отношения с РФ Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил готовность к обсуждению шагов по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

Трамп предлагает сделать отношения с Россией более широкими и иными, нежели те, которые есть в настоящее время. По его мнению, это сделало бы их взаимоотношения более стабильными и дали бы экономике России дополнительный стимул для роста. Об этом Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом он добавил, что США может применить как пряник, так и кнут для того, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров. 

Ранее Трамп заявил, что экс-президент США Джо Байден и его администрация ухудщили отношения между Вашингтоном и Москвой, превратив их в бардак. Нынешний глава Штатов пообещал вывести страну из этой ситуации.

Москва не раз заявляла, что готова на мирное урегулирование конфликта на Украине при соблюдении ее условий. В частности, летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Киеву соглашение: ВСУ выводят войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина отказывается от вступления в НАТО и принимает безъядерный статус, а ВС РФ прекращают огонь. Киев предложение не принял и ввел войска на территорию Курской области.

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность к обсуждению шагов по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц. Трамп предлагает сделать отношения с Россией более широкими и иными, нежели те, которые есть в настоящее время. По его мнению, это сделало бы их взаимоотношения более стабильными и дали бы экономике России дополнительный стимул для роста. Об этом Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом он добавил, что США может применить как пряник, так и кнут для того, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.  Ранее Трамп заявил, что экс-президент США Джо Байден и его администрация ухудщили отношения между Вашингтоном и Москвой, превратив их в бардак. Нынешний глава Штатов пообещал вывести страну из этой ситуации. Москва не раз заявляла, что готова на мирное урегулирование конфликта на Украине при соблюдении ее условий. В частности, летом 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Киеву соглашение: ВСУ выводят войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина отказывается от вступления в НАТО и принимает безъядерный статус, а ВС РФ прекращают огонь. Киев предложение не принял и ввел войска на территорию Курской области.
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