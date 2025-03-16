В ХМАО на трассе произошло смертельное ДТП

На автодороге «Сургут-Когалым» в Сургутском районе случилось смертельное ДТП. Водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
«На 108 км + 300 м автодороги „Сургут-Когалым“ водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „KIA“, выполняя обгон в зоне действия знака „обгон запрещен“, двигаясь со стороны Когалым в сторону Сургут, выехал встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем „ГАЗЕЛЬ“, под управлением водителя 1981 года рождения», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии водитель KIA скончался на месте происшествия, водитель ГАЗели доставлен в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Ранее URA.RU писало, что на трассе «Север» произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом. В результате аварии водитель и пассажир легковушки пострадали.
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