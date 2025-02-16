16 февраля 2025
15 февраля 2025

В ХМАО на трассе легковушка влетела в бензовоз, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО легковушка столкнулась с бензовозом
В ХМАО легковушка столкнулась с бензовозом Фото:

На трассе в Сургутском районе произошло ДТП легкового автомобиля с бензовозом. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».

«На 170 км автодороги „Север“ 46-летняя женщина управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с MAN, под управлением 38-летнего мужчины», — сказано в сообщении.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили травмы. Водитель фуры не пострадал.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нижневартовск произошло столкновение КАМАЗа с легковым автомобилем Geely. В результате которого погиб один человек.

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На трассе в Сургутском районе произошло ДТП легкового автомобиля с бензовозом. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры». «На 170 км автодороги „Север“ 46-летняя женщина управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с MAN, под управлением 38-летнего мужчины», — сказано в сообщении. В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили травмы. Водитель фуры не пострадал. Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нижневартовск произошло столкновение КАМАЗа с легковым автомобилем Geely. В результате которого погиб один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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