В ХМАО на трассе легковушка влетела в бензовоз, есть пострадавшие

На трассе в Сургутском районе произошло ДТП легкового автомобиля с бензовозом. Об этом сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Югры».
«На 170 км автодороги „Север“ 46-летняя женщина управляя автомобилем Volkswagen, по предварительным данным, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с MAN, под управлением 38-летнего мужчины», — сказано в сообщении.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки получили травмы. Водитель фуры не пострадал.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Сургут — Нижневартовск произошло столкновение КАМАЗа с легковым автомобилем Geely. В результате которого погиб один человек.
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