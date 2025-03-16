Суд ХМАО вынес приговор советнику экс-губернатора Комаровой

Суд Ханты-Мансийского района вынес приговор бывшему советнику губернатора Натальи Комаровой Михаилу Слинкину. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили журналисту URA.RU в суде.
«Слинкин признан виновным по статье 159 УК РФ „мошенничество“. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.», — сообщили журналисту в суде.
Сторона обвинения запрашивала пять лет лишения свободы условно. Однако адвокат предоставил на суде положительную характеристику подсудимого и сведения о наличии у него троих детей, что было принято судьей к сведению при вынесении приговора.
Слинкина признали виновным в том, что он, будучи вице-президентом «Олимпийского совета Югры» предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения. Однако в документе были указаны фиктивные адреса. Ранее URA.RU подробно рассказывало об уголовном деле советника бывшего губернатора.
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