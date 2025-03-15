СПБ Биржа остановила торги из-за сбоев

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) в 10:55 местного времени приостановила торги вследствие технического сбоя. Об этом сообщает «78».
«СПБ Биржа в 10:55 приостановила торги из-за технического сбоя», — пишет telegram-канал «78». Специалисты биржи в настоящее время занимаются выяснением причин возникновения технического сбоя.
Для решения проблемы мобилизованы все необходимые ресурсы. Причины инцидента пока выясняются. О времени возобновления торгов будет объявлено дополнительно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.