15 марта 2025
14 марта 2025

СПБ Биржа остановила торги из-за сбоев

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты биржи занимаются выяснением причин возникновения сбоя
Специалисты биржи занимаются выяснением причин возникновения сбоя Фото:

Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) в 10:55 местного времени приостановила торги вследствие технического сбоя. Об этом сообщает «78».

«СПБ Биржа в 10:55 приостановила торги из-за технического сбоя», — пишет telegram-канал «78». Специалисты биржи в настоящее время занимаются выяснением причин возникновения технического сбоя.

Для решения проблемы мобилизованы все необходимые ресурсы. Причины инцидента пока выясняются. О времени возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

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Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) в 10:55 местного времени приостановила торги вследствие технического сбоя. Об этом сообщает «78». «СПБ Биржа в 10:55 приостановила торги из-за технического сбоя», — пишет telegram-канал «78». Специалисты биржи в настоящее время занимаются выяснением причин возникновения технического сбоя. Для решения проблемы мобилизованы все необходимые ресурсы. Причины инцидента пока выясняются. О времени возобновления торгов будет объявлено дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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