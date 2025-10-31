В России станет еще меньше европейских авто
У Mercedes, BMW и Porsche мощные двигатели, что сделает их ввоз по новым правилам ощутимо дороже, отметил Александр Климнов
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Доля европейских иномарок в общем объеме машин, ввозимых в Россию физлицами, станет еще меньше после того, как начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Об этом рассказал в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.
Льготные коэффициенты утильсбора для физлиц отменят для авто с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил — такие моторы имеют в среднем не более 15% ввозимых в страну машин, отметил собеседник URA.RU. А среди «японцев» и вовсе 95% не превышают этот порог. Но с «европейцами», особенно премиального уровня, ситуация другая.
«Произойдет некоторое смещение спроса по брендам. Так, у Mercedes, Porsche, BMW довольно мощные моторы, и их доля может просесть заметнее», — прогнозирует Климнов.
Изменение порядка расчета утильсбора на легковые автомобили Минпромторг анонсировал в сентябре. По новым правилам он будет оплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и из мощности. Нововведения коснутся, в том числе физлиц, которые ввозят авто в РФ для личного пользования, — для них льготные коэффициенты продолжат действовать только на транспортные средства мощностью менее 160 лошадиных сил. Остальным придется платить наравне с юрлицами. Правила должны были вступить в силу с 1 ноября, но министерство решило отложить их введение на месяц, чтобы все уже оплаченные машины успели ввезти в страну по старым нормам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.