В России станет еще меньше европейских авто

У Mercedes, BMW и Porsche мощные двигатели, что сделает их ввоз по новым правилам ощутимо дороже, отметил Александр Климнов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Доля европейских иномарок в общем объеме машин, ввозимых в Россию физлицами, станет еще меньше после того, как начнут действовать новые правила расчета утильсбора. Об этом рассказал в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

Льготные коэффициенты утильсбора для физлиц отменят для авто с двигателями мощностью более 160 лошадиных сил — такие моторы имеют в среднем не более 15% ввозимых в страну машин, отметил собеседник URA.RU. А среди «японцев» и вовсе 95% не превышают этот порог. Но с «европейцами», особенно премиального уровня, ситуация другая.

«Произойдет некоторое смещение спроса по брендам. Так, у Mercedes, Porsche, BMW довольно мощные моторы, и их доля может просесть заметнее», — прогнозирует Климнов.

