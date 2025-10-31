Взрывает соцсети: как живет самый известный танцующий ребенок России

Дима стал рекламным лицом для брендов и «коллегой» популярных блогеров рунета Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Юный танцор из Екатеринбурга Дима Пеле (Пелипейченко) покоряет соцсети своим очарованием и сценическим мастерством. В 11 лет он успел стать звездой хип-хопа и участником федеральных шоу, а его ролики набирают миллионы просмотров в сети. Один только отрывок с его выступления на уральской Ночи музыки посмотрели больше восьми миллионов человек.

Дима стал рекламным лицом для брендов и «коллегой» популярных блогеров рунета. Как он смог добиться такой известности в столь раннем возрасте и что об этом думают его родители, сам Дима и его отец Юрий рассказали в интервью детскому изданию «Мишутка и его друзья», которое приводит URA.RU.

– Юрий, вы — папа Димы. Сын всегда рядом с вами, у вас с ним очень открытые и доверительные отношения. А ваш отец для вас каким был?

Одно только выступление Димы с Уральской ночи музыки набрало свыше 8 млн просмотров Фото: Илья Московец © URA.RU

Юрий: Мой отец был строгим, но справедливым. Наверное, ни разу в жизни он не сделал поступок, за который ему было бы стыдно. Он был принципиальным. Иногда это мешало ему в карьере, потому что порой нам нужно быть гибкими. Он всегда говорил правду, какая бы она ни была, ценил искренность. И от него я унаследовал эту прямолинейность. Если нужно поступить некрасиво, не по совести — он уходил и не брался за такое дело. Мама была такой же. Оба родителя воспитывали во мне и в моем брате правильные ценности.

Что касается отца — он всегда стремился давать детям больше: если нужно продать машину, чтобы помочь мне поступить в институт — он делал это без раздумий. Мы не жили в богатстве, но родители старались обеспечить нам счастливое детство: домашние животные, спорт, творчество — это все у нас было. И было в достатке.

Отец поддерживал мои увлечения и старания, помогал с возможностями. Он занимал руководящие должности и был настоящим примером скромности и бескорыстия: директор базы, горняк по образованию, учитель технологии. В школе как учитель он всегда требовал справедливости: если по предмету кто-то не дотягивал — ставил заслуженную оценку, не подстраиваясь под медалистов.

Оба родителя прививали правильные принципы, поддерживали во всем. Сейчас я и моя супруга пытаемся передать нашим детям те же ценности: уважение, честность, ответственность, стремление к делу и готовность помогать близким. Мы росли в такой среде и продолжаем транслировать ее в воспитании своих детей.

- Дима — не единственный ребенок в вашей семье? У него есть братья, сестры?

Творческую натуру Дима проявлял с самого раннего детства, беря в руки микрофон и устраивая дома «концерты» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Юрий: Да, у Димы есть сестренка, Алиса. Ей семь лет. Она занимается спортивными танцами. И в этом году решила заняться фигурным катанием. У нас с супругой мальчик и девочка. И оба разные, хоть и увлечены танцами. Алиса больше спортсменка, а Дима — творческий человек. Алиса по духу спортивна, Дима — любит фристайл и танцы. Жесткая дисциплина и монотонные упражнения не для него; ему больше подходят увлечения по творческому профилю.

- Что помогло вам понять, что танцы — это именно то, чем хочет заниматься ваш ребенок?

Юрий: Дима с детства дарил людям настроение: как только начал ходить, переодевался, брал микрофон и устраивал представления на диване, пел и танцевал под любимые песни. Делал дома из коробок сцену, ставил туда свет и выступал перед нами. Мы с супругой — его первые зрители. В три года начал делать первые шаги к сцене: пробовал кружки в центре культуре. Занимался хоккеем. Но понял, что хочет больше свободы творчества. Тогда мы с семьей жили еще в Карпинске.

Когда переехали в Екатеринбург, стали искать новые секции для ребенка. Дима, в свою очередь, продолжал дома устраивать концерты. На одном из занятий по футболу мы с супругой заметили, как Дима стоит на воротах вратарем и танцует. В соцсетях мне попалась реклама пробных занятий хип-хопом у тренера Владимира Рябинкина. Я предложил Диме сходить, попробовать. Сын согласился. Мы сходили на открытый урок. Владимир сказал, у Димы есть задатки, возьмет его в группу. Так и начался путь в танцах. С 5,5 лет он начал заниматься и тренируется до сих пор.

- Вы сразу начали с сильного тренера Владимира Рябинкина, который известен не только в Екатеринбурге, но и в России?

Юрий: А мы больше никого и не знали, так совпало. Диме интересно у Владимира заниматься. Он растет с каждым занятием как танцор. Сейчас у сына занятия онлайн и офлайн: индивидуальные встречи и группы, мастер-классы, участие в баттлах и поездках в Москву. В Россию часто привозят зарубежных танцоров, и мы с супругой стараемся, чтобы Дима в таких занятиях принял участие. Летом у Димы была поездка в Пекин, там он танцевал на мировом уровне. Стараемся не пропускать возможности, делать так, чтобы сын учился у лучших и расширял свой круг общения в танцевальном мире.

Папа Димы в детстве танцевал брейк-данс во дворе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

- У Димы очень активные социальные сети. Он их ведет сам?

Юрий: Нет, пока странички в социальных сетях за сына веду я. Создаем мы контент вместе, а вот публикую его я. Пишу, читаю комментарии и фильтрую оскорбления. Показываю Диме, что есть разные мнения, что это нормально. В основном объясняю, что не все важно принимать на свой счет.

Дима: Да, папа мне не все показывает. Но при этом я вижу как хорошие реакции в социальных сетях, так и плохие. И мне не обидно. Вот, например, был такой смешной случай с хейтерами. Мы шли с папой по торговому центру. Папа только-только «залил» ролик в соцсеть, и он завирусился. И «прилетает» на этот ролик комментарий в виде смайлика, которого тошнит. И папа пишет в ответ на это: «„Смекта“ поможет!». Это смешно было очень. И даже вот в таком я всегда чувствую поддержку от папы.

- А нет такого ощущения, что как будто под куполом ребенок живет, что родители ему показывают только картинку солнечной жизни, в которой все прекрасно?

Юрий: Нет, он все знает и все видит. Если не фильтровать сейчас, то детская психика столкнется очень рано с хейтом и мнениями, а это не всегда на пользу. Поэтому мы и ограничиваем доступ. Родительский контроль есть, без него пока никуда. Есть ограничение во времени, проведенном в телефоне, ограничиваем мессенджеры, особенно по выходным. Важно, чтобы он не «залипал» и не отвечал импульсивно на чужие комментарии. Все в меру, без перегиба.

- Юрий, у вас оба ребенка очень творческие и увлеченные музыкой. Кто-то в вашей семье занимался танцами или был причастен к музыке?

Дима: А можно я отвечу?

- Конечно!

Дима: Моя мама в возрасте примерно семи лет, как моей сестренке сейчас, ходила в музыкальную школу. А у папы в детской биографии были времена, когда он нигде не занимался. Просто сидел во дворе и на ковре танцевал брейк-данс. Никого не стеснялся. Смотрел по телевизору всякие музыкальные передачи и пробовал танцевать.

Юрий: Тогда были обучающие передачи по брейк-дансу — мы записывали на кассеты и пытались повторять во дворе. В результате таких проб я серьезно повредил шею и стал осторожнее, решил не продолжать танцы. Занимался спортом: лыжи, волейбол, плавание, прыжки, атлетика.

Дима: Папа вообще красавчик был. Занимался легкой атлетикой, участвовал в соревнованиях. Старался быть всегда в лидерах.

Юрий: Скажем так, я пытался танцевать. С друзьями во дворе расстилали лист ДВП, носили магнитофон, колонки, пытались что-то танцевать.

Дима от меня и от супруги перенял музыкальность, еще находясь в животике. Супруга, когда была беременна Димой, приходила в обед домой, ложилась ненадолго отдохнуть, включала релаксирующую музыку. Музыка играла, а мама супруги, моя теща, говорила, что пока ее дочь спала, Димка там такие танцы устраивал в животе! И главное, что в такт музыке.

Дима Пеле никогда не боялся сниматься Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

- Дима боится камеры? Съемок?

Юрий: Нет, абсолютно нет у него этого страха. С момента переезда в Екатеринбург Дима стал работать для брендов и ходить на съемки рекламы. Сначала это был бартер, затем платные проекты. Все гонорары уходят на поездки и мастер-классы. Съемки и фотосессии дают ему возможность путешествовать. Первая поездка в Казахстан стала толчком: Дима сам предложил потратить все сбережения от съемок на билеты. И мы полетели.

- Дима, у тебя есть свои накопления?

Дима: Да, это все складывается, копится. И тратится как раз только на поездки в танцевальной сфере. Я не покупаю на эти деньги себе игрушки, бутсы, одежду и прочее. Трачу только на свое развитие. Потому что участие в баттлах — это история не про выигрыш и проигрыш. Это про развитие меня как танцора.

- В каких странах ты был, и какая страна тебя больше удивила?

Дима: Я был в Казахстане и в Китае. В Казахстане три раза, а в Китае этим летом. И эта страна меня просто поразила. Там какой-то нереальный танец, это очень открытая страна. Ты идешь — и все танцуют. Меня это впечатлило очень. В Китае было очень много участников, и каждый классно танцует. Очень прогрессивная страна с высоким качеством подготовки.

- Тебе понравилось, как ты выступил в Китае?

Дима: Нет.

- Ты себя критиковал?

Дима: Нет, критики в свой адрес не было. Просто мне не понравилось выступление: чувствовал, что могу больше. Танцую круто, но адреналин съел меня, не дал раскрыться. Не было той раскрепощенности, которая обычно бывает у меня, особенно на съемках. И в Китае я хотел бы вернуть свою свободу движений, но не вышло.

Иногда сильное волнение мешает юному танцору раскрыться полностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

- Тебе страшно выступать на сцене перед сотней зрителей и другими танцорами?

Дима: Бывает, что да. Вот, например, у меня было самое сильное переживание на Розе Хутор в Сочи, в танцевальном лагере PROТАНЦЫ CAMP. Я не мог полностью раскрыться. Вышел на сцену с закрытыми глазами. Я очень боялся, страх был тогда слишком велик. Но я вышел.

- А как ты борешься с этими эмоциями страха? Что ты себе в этот момент говоришь?

Дима: Особого заклинания от страха нет. Какой бы у тебя ни был уровень подготовки, во время выступления адреналин зашкаливает у всех артистов, в любом возрасте. Артист всегда немножко переживает. Тут главное — выйти на сцену. И там уже все получается.

- Случались ли у тебя неудачи?

Дима: Да, конечно. Если, например, взять десять побед, то за спиной всегда будут поражения. Примерно двести или триста раз надо проиграть, чтобы всего десять раз выиграть.

Юрий: Мешает волнение, иногда мешает большое желание выиграть. Когда ты думаешь только о том, что надо выиграть, то забываешь о танце, ты не можешь раствориться в музыке. Поэтому и бывает такое, что дома артист классно танцует, он полностью расслаблен, растворяется. А на сцене ощущение, что будто подменили.

- Юрий, вы как папа больше хвалите своего ребенка или критикуете?

Юрий: Я больше говорю по справедливости, как есть. Если станцевал плохо, не дожал, засуетился где-то — я так и скажу. Признаюсь, слово «молодец» говорю редко. Если бы я всегда говорил Диме: «Хорошо, классно, молодец!», то такого результата, который есть сейчас, не случилось бы. Во многом мое нежелание говорить слово «молодец» приводит к тому, что он все время пытается развиваться, совершенствоваться. Хотя среди 10-летних детей в России он один из топовых на сегодняшний день. Но нет предела совершенству. И надо продолжать учиться, учиться, учиться.

Дима признался, что у него никогда не опускаются руки после неудач Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

- Дима, как у тебя после стольких неудач, про которые папа рассказал, руки не опустились?

Дима: Если руки опустил, то через два дня я опять буду танцевать. И пусть я вчера плохо станцевал. Каждый мой выход по ощущениям такой же, как и предыдущий. Он сейчас для меня самый лучший. Поэтому я поднимаю руки и иду танцевать.

- Есть ли у тебя небольшой план «запасной профессии» на случай, если танцы перестанут быть основным занятием?

Дима: Да, есть — это будут танцы! Я ничего другого не рассматриваю!

- У тебя сейчас два преподавателя по танцам: Владимир Рябинкин и Бека. Расскажи о них?

Дима: С Владимиром я сейчас редко занимаюсь. Он тренирует в основном начинающих. А я вроде как вырос, ушел на другой уровень. Владимир очень и очень строгий учитель, и я ему за это благодарен. Он всегда хотел из меня вырастить талантливого артиста. И даже когда я достигну того уровня, он продолжит направлять меня, чтобы мне стать лучше. Сейчас Владимир может позвать меня потанцевать. И видит мой рост. Он говорит по-разному: редко хвалит без причины. Если плохо — говорит в лицо, по делу; если хорошо — тоже говорит честно.

Бека — строгий и дисциплинированный, держит курс на развитие учеников, ездит за границу ради баттлов и мастер-классов. Он честно критикует: плохо — потому что нужно улучшаться; хорошо — если есть основания. Он выбирает учеников по энергетике, не гонится за деньгами. Команда сплоченная, поддерживают друг друга. Выезды для него — главный толчок к росту.

- Дима, кто для тебя твой папа?

Дима: Папа — строгий и требовательный, но всегда желает лучшего. Он готов многое отдать ради меня и моей сестры, не жалея собственных благ. Мы стараемся отвечать ему теплом и уважением. Я люблю очень папу, ценю его справедливость и уважение к семье.

- Юрий, что для вас значит быть хорошим отцом?

Юрий: Для меня хороший отец — это строгий, но справедливый учитель. Он учит самостоятельности, ответственности и честности. Дает выбор, поддерживает развитие и учит радоваться не только победам, но и урокам из поражений. В отношениях с сыном старается не перегибать палку. Показывает на собственном примере, что путь важнее результата, что проигрыши — часть пути к успеху, и важно продолжать дальше.