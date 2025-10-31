Автоэксперт допустил перенос повышения утильсбора с 1 января на более поздний срок

Правительство планирует индексировать утильсбор ежегодно до 2030 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запланированную на 1 января индексацию утильсбора в России могут отложить на более позднюю дату. Такое мнение выразил в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

«Есть ощущение, что это будет слишком идеальный шторм для автомобильного рынка. Потому что иначе дилеры окажутся в совсем сложной ситуации. В этом году в стране закрылось на 125 автосалонов больше, чем открылось. Становится невыгодно работать: цены растут, китайские производители отпускную стоимость повышают, а рынок не позволяет продавать с прежней наценкой», — сказал эксперт.