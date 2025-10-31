Логотип РИА URA.RU
Автоэксперт допустил перенос повышения утильсбора с 1 января на более поздний срок

Автоэксперт Климнов: индексацию утильсбора могут отложить
31 октября 2025 в 20:16
Правительство планирует индексировать утильсбор ежегодно до 2030 года

Правительство планирует индексировать утильсбор ежегодно до 2030 года

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Запланированную на 1 января индексацию утильсбора в России могут отложить на более позднюю дату. Такое мнение выразил в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

«Есть ощущение, что это будет слишком идеальный шторм для автомобильного рынка. Потому что иначе дилеры окажутся в совсем сложной ситуации. В этом году в стране закрылось на 125 автосалонов больше, чем открылось. Становится невыгодно работать: цены растут, китайские производители отпускную стоимость повышают, а рынок не позволяет продавать с прежней наценкой», — сказал эксперт.

В сентябре 2024 года правительство приняло постановление о ежегодной индексации утильсбора на период до 2030 года. Прошлое повышение прошло 1 января 2025-го. В этот раз, помимо индексации, меняются и правила расчета — теперь на размер сбора будет влиять не только возраст машины и объем двигателя, но и мощность мотора.

