Утильсбор приведет в РФ новые автомобильные бренды
Китайские компании уже начали собирать в России автомобили под новыми марками
Повышение утильсбора и новые правила его расчета для физлиц приведут к появлению в России новых автомобильных брендов. Власти усложняют условия ввоза машин из-за рубежа, чтобы их сборку локализовывали в РФ, однако автокомпании из Китая и других стран не спешат это делать, опасаясь вторичных санкций, отмечает эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов. Компромиссным решением становится выпуск в РФ авто под новыми марками, которые вопреки опасениям пользуются спросом в стране, говорит собеседник URA.RU.
— Минпромторг предложил отложить введение новых правил утильсбора на один месяц, до 1 декабря. Для чего нужна эта мера?
— После того, как все узнали, что с 1 ноября вводятся новые правила расчета, начался лавинообразный рост ввоза автомобилей частными лицами. На Дальнем Востоке таможни оказались перегружены, там скопилось такое количество машин, что они не успевают их оформить. И власти пошли навстречу, дав еще время на ввоз по старым правилам.
— Одного месяца достаточно?
— Для того, чтобы ввезти те автомобили, которые уже были оплачены, этого достаточно. А остальным будут настоятельно не рекомендовать дальше завозить таким образом. Хотя все еще может снова измениться. Есть такая солдатская мудрость: не спеши выполнять приказ — его могут и отменить. Тем более, что декабрь — вообще странное время для введения новых правил, обычно изменения вступают в силу с начала года. Поэтому посмотрим: в течение ноября станет понятно, что происходит с рынком.
— Цель новых правил — переориентировать покупателей на приобретение машин в России?
— Утильсбор в принципе рассчитан на то, чтобы люди покупали автомобили, произведенные и локализованные в России. Прямым текстом говорится, что те китайские производители, которые будут осваивать сборку здесь, получат вычеты, им эти деньги компенсируют. Россия так хочет сделать дороже импорт и удешевить внутреннее производство. Логика именно в этом, а не в экологической составляющей.
Утильсбор — это просто название, а фактически это налог на импорт, который позволяет более гибко регулировать соотношение ввоза и внутреннего производства.
— Много ли автомобилей ввозят в Россию физлица? И есть ли данные, какая часть из них действительно предназначена для личного пользования, а какая — для продажи?
— 95% от всего ввоза таким «серым» образом приходится на физлиц, потому что юрлиц лишили всех льгот. Сколько из них на самом деле привозят машины для себя, посчитать невозможно, в таможенной статистике это никак не прописывается.
В последние месяцы наблюдается заметный прирост объемов ввоза, связанный как раз с ожиданием вступления новых правил расчета утильсбора. Например, через таможню Уссурийска ввоз авто физлицами в октябре вырос на 20%. Через Владивосток за первые две недели октября прошло на 24% больше таких машин, чем за первую половину сентября.
Поставки из Южной Кореи в Россию в сентябре выросли на 60% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Раньше ввозили только новые, в том числе китайские авто, а сейчас идет и активный рост ввоза подержанных. В целом половина ввезенных автомобилей с пробегом — это «японцы», две трети новых — «китайцы». После введения новых правил расчета, думаю, соотношение не изменится, хотя в целом рынок ввоза уменьшится.
То, что отменят льготные коэффициенты для автомобилей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил, приведет к некоторому смещению по брендам. Так, у Mercedes, Porsche, BMW довольно мощные моторы, и их доля может просесть заметнее. Но, например, 95% «японцев» — до 160 «лошадей». В среднем этот порог превышает максимум 15% ввозимых автомобилей. Так что будет просто некоторое сжатие этого рынка, а кардинального снижения ждать не стоит.
— Кроме изменения правил расчета утильсбора, с 1 января ожидается также его индексация. Как это повлияет на рынок?
— Вообще есть ощущение, что это будет слишком идеальный шторм для автомобильного рынка. Поэтому индексацию с 1 января тоже могут отложить на более поздний срок. Потому что иначе дилеры окажутся в совсем сложной ситуации. В этом году в стране, итак, закрылось на 125 автосалонов больше, чем открылось. Становится невыгодно работать: цены растут, китайские производители отпускную стоимость повышают, а рынок не позволяет продавать с прежней наценкой. Хотя в августе Россия опять стала главным направлением китайского автомобильного экспорта — после того, как в середине этого года автопром КНР начал переориентацию на другие рынки.
— Как вы отметили, утильсбор нацелен на то, чтобы иностранные компании, в первую очередь китайские, локализовали производства в России. Готовы ли они это делать?
— Локализация идет, но медленно. Потому что, во-первых, политическая ситуация неустойчивая, а локализация — это долговременное вложение. В отличие от дилерских сетей, где местные компании сами приходят со своими деньгами, и от производителей требуются в основном консультационные услуги, здесь нужны существенные инвестиции, даже если это только крупноузловая сборка. А если производить сварку кузовов, окраску, это требует установки производственного оборудования и еще больших вложений.
Компания должна принять стратегическое решение, что она работает на этом рынке, а китайцы не торопятся брать на себя такие обязательства. Потому что Россия для них не единственный рынок, особенно в последние годы.
Они широко выходят в Европу, невзирая даже на антидемпинговые пошлины. Да, в США их ограничили, но они сейчас наращивают активность в Мексике, Канаде. А сотрудничество с Россией грозит вторичными санкциями, ломая им планы по освоению тех рынков.
— Каким может быть компромиссное решение, которое устроит и Россию, и иностранных производителей?
— Выход — выпуск авто в России под специально для нее созданными брендами. Как, например, марка Tenet, за которой можно узнать автомобили Chery. Или Ambertruck вместо JMC. В Калининграде уже полдюжины, если не больше, таких суббрендов. Одни более успешно продаются, другие меньше. Но в целом российский рынок показал довольно интересную вещь.
Несколько лет назад все говорили, что важны бренды, и люди не будут пересаживаться с известных марок на какие-то новые. Но ничего подобного: как мы видим, «китайцы» вроде Omoda, которые еще вчера были стартапами, пользуются хорошим спросом.
Оказалось, что вовсе не обязательно поддерживать продажи авто из КНР отечественными брендами, как сделали с «Москвичом» и хотят теперь сделать с «Волгой». Такой маркетинговый ход получился не более выигрышным, чем продвижение на рынке страны абсолютно нового бренда. Посмотрим, как пойдет Tenet, но переименованные в Solaris модели Hyundai и Kia, которые собирают в России, пошли хорошо. Тем более, там грамотно подошли к созданию бренда, взяв название популярной модели. И все прекрасно понимают, что это те же Hyundai Solaris и Kia Rio.
— Что происходит со спросом на российские автомобили? Помогают ли его поддержать принимаемые правительством меры?
— К сожалению, здесь вспоминается выражение «не в коня корм». «АвтоВАЗ» вынужден сокращать рабочую неделю, делать большие скидки на продажи корпоративным клиентам. Закон о локализации такси, который начнет действовать со следующего года, тоже по идее призван помочь, но фактически непонятно, насколько он поможет. Например, в списке разрешенных для использования в таксопарках есть УАЗ «Хантер», который по целому ряду других положений применяться в них не может — там нет ряда систем пассивной безопасности. И вообще вы себе УАЗ в такси представляете?
— Затоваренность российских складов автомобилями, преимущественно китайскими, о которой дилеры сообщали ранее, уменьшилась?
— Да, в начале года это было около полумиллиона машин, а сейчас уже меньше 400 тысяч. Запасы продолжают уменьшаться и приходят к стандартному уровню. Какое-то количество авто на складах должно сохраняться, потому что есть клиенты, которые приходят с деньгами и тут же покупают в той комплектации, которая есть в наличии.
