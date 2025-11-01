Главред URA.RU: «Агентство никогда не покупало информацию, Дениса Аллаярова оговорили»

Денис Аллаяров не признал вину по делу о «взятке» родному дяде Фото: Илья Московец © URA.RU

Информационное агентство URA.RU никогда не покупало и не заказывало информацию — журналисты всегда добывают ее законными способами. Об этом заявила главный редактор Диана Козлова, которая сегодня была допрошена в качестве свидетеля по делу регионального редактора агентства Дениса Аллаярова. В редакции считают, что экс-полицейский Андрей Карпов оговорил журналиста, поскольку сам является обвиняемым по двум статьям и пытался таким образом облегчить свою участь. А интерес к Аллаярову был связан с делом против бизнесмена, экс-владельца URA.RU Алексея Боброва — эта связь впоследствии не подтвердилась.

Диана Козлова и корреспондент Анна Салымская, которых допросили на сегодняшнем заседании, охарактеризовали Аллаярова как ответственного и компетентного журналиста, который всегда отличался профессионализмом и принципиальностью, и указали, что его специальность — освещение политических событий. «Агентство никогда и никому не платило за информацию», — подчеркнули Козлова и Салымская в своих показаниях.

«Допрошенные свидетели пояснили, что на информации [о криминальных событиях в Екатеринбурге], которая передавалась, не содержалось каких-либо грифов „Секретно“, отметок „Информация ограниченного доступа“,»Только для служебного использования», либо иных каких-то отметок, свидетельствующих о незаконности использования данной информации», — заявил адвокат Михаил Толмачев, представляющий интересы Аллаярова.

Толмачев добавил, что о взаимоотношениях между Аллаяровым и Карповым свидетели пояснить ничего не смогли, так как не располагают такой информацией. Сам Карпов, которого сегодня планировали допросить, на заседании не присутствовал: его защитник не смог прийти. Следующее заседание назначено на 14 ноября, где продолжат допрашивать свидетелей по списку.

На первом заседании по рассмотрению дела, которое прошло 23 октября, поддержать Дениса пришло такое количество людей, что они не смогли поместиться в зале суда. Тогда Аллаярову продлили меру пресечения до 13 апреля 2026 года. На втором заседании, которое прошло пять дней назад, Денису предъявили обвинение в даче «взятки», с которым он не согласился. «Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — ответил Аллаяров во время заседания суда.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде, Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины Дениса, кроме слов Карпова, который сам проходит обвиняемым по двум статьям и находится под домашним арестом после сделки со следствием. Ранее следствие требовало от Аллаярова и его руководителя показаний против акционеров агентства — Алексея Боброва и Артема Бикова. Редакция URA.RU уверена: дело Дениса должно было стать одним из путей к уголовному делу против них. Сейчас их активы национализированы, а Бобров и его бизнес-партнер Татьяна Черных находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве.