Иностранные компании запустят в России новые бренды авто
Хорошо знакомые россиянам китайские автомобили выходят на рынок под новыми марками
Фото: Илья Московец © URA.RU
Брендов китайских автомобилей, собираемых в России, может стать больше. Для автопроизводителей из КНР это возможность локализовать производство в РФ и при этом снизить угрозу попадания под вторичные санкции, объяснил в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.
«Они широко выходят в Европу, невзирая даже на антидемпинговые пошлины. Да, в США их ограничили, но они наращивают активность в Мексике, Канаде. А сотрудничество с Россией грозит вторичными санкциями, ломая им планы по освоению тех рынков», — говорит Климнов.
Цель утильсбора в России — повысить локализацию авторынка, чтобы иномарки не ввозили в страну, а собирали на ее территории, отметил аналитик. Однако зарубежные компании, в частности, китайские, не торопятся открывать в РФ предприятия.
Компромиссное решение в этой ситуации для китайцев — выпускать авто в России под специально созданными брендами, добавил эксперт. Как, например, марка Tenet, за которой можно узнать автомобили Chery. Аналогичный пример — отечественный бренд Solaris, сменивший Hyundai и Kia.
