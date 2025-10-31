Иностранные компании запустят в России новые бренды авто

Хорошо знакомые россиянам китайские автомобили выходят на рынок под новыми марками Фото: Илья Московец © URA.RU

Брендов китайских автомобилей, собираемых в России, может стать больше. Для автопроизводителей из КНР это возможность локализовать производство в РФ и при этом снизить угрозу попадания под вторичные санкции, объяснил в интервью URA.RU эксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов.

«Они широко выходят в Европу, невзирая даже на антидемпинговые пошлины. Да, в США их ограничили, но они наращивают активность в Мексике, Канаде. А сотрудничество с Россией грозит вторичными санкциями, ломая им планы по освоению тех рынков», — говорит Климнов.

Цель утильсбора в России — повысить локализацию авторынка, чтобы иномарки не ввозили в страну, а собирали на ее территории, отметил аналитик. Однако зарубежные компании, в частности, китайские, не торопятся открывать в РФ предприятия.

