Почему «умные» квартиры превратились в новый тренд

«Умные» экосистемы становятся новым трендом обустройства жилья Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Переезд в новую квартиру — это всегда большое событие, сопровождающееся серьезными растратами. Ремонт, покупка мебели — денег часто на все не хватает, а ведь хочется, чтобы дома было не только уютно, но безопасно и технологично. Поэтому часто главной мечтой новоселов становится не просто дизайнерский ремонт, а возможность за разумную цену создать «умную» экосистему, которая поможет экономить на коммунальных платежах, следить за безопасностью ребенка и обеспечить досуг для семейных вечеров.

Хотя идея «умного дома» звучит заманчиво, большинство новоселов не знают, с чего начать и какие устройства действительно помогут сэкономить и облегчить жизнь, а не усложнить ее. О том, как обустроить «умный» и комфортный дом — в материале URA.RU.

Для самых тревожных

Разнообразные датчики, реагирующие на пожары или протечки, делают квартиры максимально безопасными Фото: предоставлено компанией «Триколор»

Чтобы новая квартира превратилась в по-настоящему безопасное пространство, где можно спокойно оставить ребенка, в первую очередь стоит озаботиться установкой датчиков движения, открытия и закрытия дверей, дыма, газа и протечек. Они автоматически фиксируют угрозы и мгновенно отправляют уведомления в мобильное приложение. А если установить в квартире еще и «умные» розетки с датчиками температуры и влажности, то автоматизировать можно будет даже климат: розетка включит обогреватель или кондиционер в зависимости от заданного сценария.

При этом самое первое, на что стоит обратить внимание — это качество товара. Именно поэтому лучше выбирать проверенные бренды, уже много лет присутствующие на рынке. Например, «Триколор» предлагает надежные устройства, которые прослужат не один год. Кроме того, товары поставляются уже готовыми к использованию, а их настройка занимает всего около 20 минут.

Еще один важный элемент «умного» дома, который успокоит даже самых тревожных хозяев — система видеонаблюдения. Домашние камеры удобны для присмотра за питомцем или связи с ребенком, а уличные — для обзора двора и подъезда. Например, у «Триколор» устройства имеют функции ночного видения, позволяющие следить за происходящим в любое время суток, а также облачный архив записей. Видео сохраняется в облаке, и посмотреть его можно в любой момент. Домашние камеры даже имеют функцию двусторонней аудиосвязи.

Чтобы все устройства экосистемы и другие гаджеты, требующие подключения к интернету, работали без сбоев, необходим надежный роутер. У «Триколор» есть модели с Wi-Fi 6, обеспечивающие высокую скорость и стабильность.

Для любителей вечеринок

Телевизор - это сердце гостиной и центр развлечений во время посиделок с друзьями Фото: предоставлено компанией «Триколор»

Гостиная — это сердце любого дома. Именно здесь вечерами собирается вся семья, а также проходят праздники и шумные посиделки с друзьями. Независимо от ситуации, основным центром развлечений всегда выступает телевизор, именно поэтому к его выбору стоит подходить с особой тщательностью. В зависимости от запроса и бюджета можно остановиться на привычной смарт-модели с хорошим экраном или приобрести более продвинутый вариант — с QLED-матрицей и 4K-разрешением.

Такие телевизоры обеспечивают насыщенное изображение, глубокий черный цвет и реалистичную цветопередачу. Кроме того, устройства от «Триколор» имеют встроенный сервис «Мультиэкран», который позволяет клиентам со спутниковым ТВ от «Триколор» смотреть контент без дополнительных подписок, второй приставки и лишних проводов.

Однако во время больших посиделок с друзьями часто может не хватать обычного звука от телевизора. В таком случае на помощь приходит саундбар — компактная аудиосистема, которая добавит объема звучанию телевизора. Кстати, устройство понравится и тем, кто шумным компаниям предпочитает тихие вечера с любимым фильмом: саундбар поможет превратить гостиную в настоящий домашний кинотеатр. Например, аудиосистема от «Триколор» оснащена редкой для устройств данного ценового сегмента технологией Dolby Atmos, которая позволяет добиться глубокого и реалистичного звука в фильмах, сериалах, видеоиграх и музыке.

В устройстве сочетается баланс качества и стоимости, что позволяет сделать премиальный звук доступным массовому потребителю. Третье поколение саундбаров «Триколор» предлагает пользователям по-настоящему профессиональное качество звука Dolby Atmos по цене значительно ниже рыночных аналогов. Благодаря функциям устройства в паре с QLED-телевизором «Триколор» можно превратить свой дом в мини-кинотеатр с эффектом полного погружения.

Для семейного досуга

Колонки давно стали стандартом в квартирах современных мегаполисов Фото: предоставлено компанией «Триколор»

«Умные» колонки уже давно превратились в маст-хэв для любого жителя мегаполиса. И часто в семье за пользование этим устройством разворачивается настоящая борьба: всем хочется послушать музыку, но ставить «умную» технологию в каждую комнату — достаточно дорого. Однако на самом деле можно легко обойтись и одной колонкой: главное, правильно выбрать модель.

К примеру, портативная bluetooth-колонка бренда «Триколор» имеет чистый и громкий звук, который будет слышно в каждой комнате. При этом, несмотря на свою компактность, устройство способно длительное время работать без подзарядки, а также защищено от влаги, что позволит слушать любимые треки даже в ванной.

«Триколор» активно развивает направление пользовательской электроники под собственным брендом и сфокусирован на продукции, которая сочетает в себе лаконичность, практичность и выгоду. Подборка товаров и их функций основана на детальном анализе рынка. Это позволяет представлять потребителям актуальные устройства, которые действительно будут удобны и просты в использовании.

Гаджеты «умного» дома полноценно могут работать только при подборе оптимальных сервисов Фото: предоставлено компанией «Триколор»

Однако, чтобы обеспечить качественный и по-настоящему интересный досуг для всей семьи, недостаточно просто купить несколько «умных» устройств. Важно также подобрать оптимальные сервисы, где будут учтены интересы каждого. Так, подписка «Максимум» от «Триколора» — это универсальное решение, доступное как для спутникового ТВ, так и онлайн-телесмотрения. Она включает более 300 телеканалов и дополнительные видеосервисы: «Триколор Кино и ТВ», PREMIER, где можно смотреть российские сериалы, и Amediteka, где собраны зарубежные многосерийные проекты. Такой набор закрывает интересы каждого: спортивные трансляции для папы, сериалы для мамы, классические фильмы для бабушки, а также новинки кино для всей семьи.

Для детей создано отдельное пространство — «Триколор детям». Это не просто набор мультфильмов, а полноценная безопасная среда, где можно смотреть проверенный контент и обучаться в игровой форме. Здесь есть развивающие программы, образовательные фильмы, а также классическая анимация. При этом с помощью родительского контроля можно регулировать, сколько времени ребенок проведет за экраном. Дополнительно сервис предлагает специальный пульт с ярким дизайном и детский интерфейс, в котором ребенку будет просто ориентироваться.

