Безуглая объяснила неудачи ВСУ в небе

Почти половина самолетов и вертолетов ВСУ уничтожается собственными средствами ПВО. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
«Около половины самолетов и вертолетов ВСУ сбиваются в небе собственной ПВО», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, управлявший истребителем F-16, был сбит собственной ПВО.
Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за задержку с оглашением результатов расследования этой катастрофы. Она утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации, однако военные обвиняют пилота в том, что он «не справился с управлением». Сырский сообщил, что результаты расследования будут известны в ближайшее время.
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