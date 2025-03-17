Безуглая объяснила неудачи ВСУ в небе

Депутат Рады Безуглая: половина самолетов ВСУ сбивается собственной ПВО
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Украинские средства ПВО часто сбивают самолеты ВСУ
Украинские средства ПВО часто сбивают самолеты ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Почти половина самолетов и вертолетов ВСУ уничтожается собственными средствами ПВО. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

«Около половины самолетов и вертолетов ВСУ сбиваются в небе собственной ПВО», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, управлявший истребителем F-16, был сбит собственной ПВО.

Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за задержку с оглашением результатов расследования этой катастрофы. Она утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации, однако военные обвиняют пилота в том, что он «не справился с управлением». Сырский сообщил, что результаты расследования будут известны в ближайшее время.

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Почти половина самолетов и вертолетов ВСУ уничтожается собственными средствами ПВО. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. «Около половины самолетов и вертолетов ВСУ сбиваются в небе собственной ПВО», — написала Безуглая в своем telegram-канале. В августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, управлявший истребителем F-16, был сбит собственной ПВО. Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за задержку с оглашением результатов расследования этой катастрофы. Она утверждала, что F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации, однако военные обвиняют пилота в том, что он «не справился с управлением». Сырский сообщил, что результаты расследования будут известны в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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