В Госдуме жестко ответили депутату, призвавшему носить мини-юбки для повышения рождаемости

Глава семейного комитета Госдумы Нина Останина резко раскритиковала идею депутата из Тарусы Евгения Руденко, предложившего женщинам носить мини-юбки для стимулирования рождаемости. Она назвала данное предложение «бредом сумасшедшего».
«Бред сумасшедшего», — прокомментировала соответствующую инициативу Останина в беседе с РИА Новости. Она добавила, что депутатам стоит принять законопроект об отзыве депутатов, чтобы горожане, недовольные теми или иными инициативами, понимали, что инициаторов можно отозвать.
До этого калужский депутат Евгений Руденко предложил женщинам носить мини-юбки в солнечные дни, чтобы положительно повлиять на демографическую ситуацию в России. Об этом он заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он не объяснил, как именно ношение мини-юбок связано с рождаемостью. Данное заявление было принято неоднозначно, в том числе и в самой Госдуме.
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