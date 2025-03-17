Недавнее заявление калужского депутата Евгения Руденко о том, что ношение мини-юбок женщинами может положительно сказаться на демографии России, вызвало бурную реакцию в обществе и среди политиков. Депутат утверждал, что такой элемент гардероба может повысить шансы на замужество, однако его слова встретили негативную оценку.
В социальных сетях пользователи выразили свое недовольство и предложили ироничные контрмеры. Кроме того, даже депутат Госдумы Виталий Милонов критически отозвался о предложении коллеги и назвал такое мышление примитивным. Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе также прокомментировал предложение Руденко, назвав его «кринжевым» и не имеющим отношения к демографии или ценностям. Подробнее о том, как отреагировали на предложение Руденко — в материале URA.RU
Сосредоточиться на реальных проблемах
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина резко осудила подобные высказывания. Она посоветовала депутату сосредоточиться на изучении реальных проблем избирателей, а не делать неуместные комментарии относительно одежды женщин.
Руденко высмеяли в соцсетях и предложили отставку
Заявление Евгения Руденко спровоцировало бурную реакцию в интернете. В комментариях к его посту в социальных сетях появились как критические, так и иронические ответы.
Одна из пользовательниц предложила парламентариям-мужчинам ходить без брюк и нижнего белья для повышения демографии, что вызвало волну шуток и мемов. Еще один пользователь предложил прекратить полномочия Руденко из-за, по его мнению, абсурдных инициатив.
В ответ на критику депутат заявил, что его слова были неправильно поняты. Он добавил, что «только геям не нравятся девушки в мини-юбках». Он также утверждает, что скромность мешает россиянам чаще выходить замуж и жениться, а мини-юбки могут увеличить эти шансы. Эти комментарии только усилили общественное недовольство и вызвали еще больше обсуждений в средствах массовой информации и онлайн.
Милонову стало стыдно за слова Руденко
Известный своими консервативными взглядами депутат Госдумы Виталий Милонов выразил резкую критику в адрес коллеги Евгения Руденко. Он заявил, что Руденко «примитивно мыслит». «Это какой-то животный месседж, мне за него стыдно», — сказал Милонов.
В РПЦ предложение назвали «кринжевым»
Русская Православная Церковь выразила свое недовольство в связи с предложением калужского депутата. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал это предложение «кринжевым».
«В последнее время в молодежной среде популярно слово „кринж“. Наверное, оно достаточно адекватно описывает предложение этого депутата. Разумеется, к демографии и ценностями такие предложения по определению не могут иметь никакого отношения», — прокомментировал Кипшидзе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.