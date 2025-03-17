Осужденную за коррупцию экс-замглавы администрации города Шадринска (Курганская область) Татьяну Туганову продолжают искать, чтобы заключить под стражу. Женщина должна отбыть более семи лет лишения свободы, но уклоняется от приговора и находится в розыске уже около двух месяцев. О том, как шли суды по делу Тугановой и что стало причиной розыска экс-чиновницы — в материале URA.RU.
Уголовное дело
Экс-замглавы Шадринска, отвечавшая за строительство и ЖКХ, уволилась со своей должности в 2019 году. Спустя два года стало известно, что силовики задержали женщину по подозрению в коррупции. Поводом стали нарушения, найденные при выполнении реконструкции очистных сооружений по госконтракту в Шадринске. Ущерб по делу якобы составил около 41 миллиона рублей.
Было возбуждено уголовное дело по двум статьям — злоупотребление должностными полномочиями и взяточничество. В деле был еще фигурант. Им стал подрядчик Арам Апресян, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, легализации незаконного дохода и даче взятки.
Первый суд
Уголовное дело Тугановой поступило в Шадринский районный суд в июле 2022 года. Оно рассматривалось почти год судьей Натальей Зверевой. В прениях прокуратура запросила для бывшего замглавы 15 лет лишения свободы. Своей вины оба фигуранта не признавали. Первый приговор по делу был вынесен 21 августа 2023 года.
Туганову признали виновной во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Путем сложения наказаний ее приговорили к 8,5 года лишения свободы, штрафу в размере 4 млн 039 тыс. рублей и запретили на шесть лет занимать госдолжности.
Подрядчик Апресян был оправдан по статье о легализации незаконных доходов. По делу о даче взятки и мошенничестве его признали виновным и приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,8 миллиона.
Строитель был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. В отношении Тугановой таких мер принято не было. Горожане видели ее на улицах Шадринска и удивлялись, почему получившая более восьми лет колонии экс-чиновница свободно передвигается по населенному пункту и ходит в магазины.
Причиной стала избранная мера пресечения Тугановой судом. «Меру пресечения в отношении Тугановой Т.М. до вступления приговора в законную силу оставить прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении. По вступлении приговора в законную силу меру пресечения Тугановой Т.М. изменить на заключение под стражу, обязав Туганову Т.М. немедленно явиться в Шадринский районный суд. Срок отбывания Тугановой Т.М. наказания исчислять со дня заключения под стражу», — звучало в приговоре. Адвокаты Тугановой сразу же подали жалобу на приговор.
Второй суд (апелляционный)
Жалоба поступила в Курганский областной суд. Судейская коллегия изучила дело и взяла время на изучение дополнительных материалов. Туганова приезжала из Шадринска в Курган в сопровождении адвокатов. Апресян участвовал в заседаниях посредством видеосвязи из следственного изолятора. В январе 2024 года обвинительный приговор был сильно изменен.
Судейская коллегия решила, что экс-чиновница и бизнесмен не совершили преступлений при исполнении госконтракта. Были прекращены дела о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в отношении Тугановой и Апресяна соответственно.
По делу о взятке три эпизода дачи взяток были разбиты на отдельные части, совершенные без единого умысла. Бизнесмена в итоге оштрафовали на 700 тысяч рублей. Туганову оштрафовали серьезнее. Ей вынесли наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей. Также она получил на два года запрет занимать госдолжности.
Меру пресечения в отношении Апресяна изменили. Его постановили выпустить из-под стражи – бизнесмен находился в Омском СИЗО. «Меру пресечения в отношении Тугановой Т.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, указание о ее изменении по вступлении приговора в законную силу из приговора исключить», — сообщалось в судебном решении.
По сути, это был оправдательный приговор. Вместо восьми и девяти лет колоний подельники отделались штрафами, получив право на реабилитацию.
Третий суд (кассационный)
Не согласившись с вынесенным решением, прокуратура Курганской области подала кассационное представление. Его поддерживал бывший руководитель курганского ведомства Андрей Назаров. В представлении прокурор просил решения отменить и направить дело Тугановой и Апресяна на пересмотр судом первой инстанции в Шадринск.
Кассационный суд в Челябинске рассмотрел все доводы сторон. Изучив решение апелляционной инстанции, был сделан вывод, что вывод об отсутствии мошеннического умысла и нарушении прав граждан или государства при выплатах по контракту являлся ошибочным. Разница в 33 миллиона 179 тысяч между актами выполненных работ и фактическими расходами были тому подтверждением. Произвольное увеличение суммы контракта было незаконным.
В связи с этим в августе 2024 года апелляционное решение было отменено. Дело направили на новое рассмотрение.
Четвертый суд (повторная апелляция)
Дело вернулось в курганский облсуд в ноябре прошлого года, по нему прошло четыре заседания и был вынесен приговор. Туганова по-прежнему лично являлась в суд. А вот Апресяна уже не было — мужчина через адвоката просил рассмотреть дело в его отсутствие и на слушания ни разу не явился. Прокуратура просила отменить приговор первой инстанции и направить дело на пересмотр, настаивая, что бизнесмен смог легализовать преступно полученный доход. Защита Тугановой и Апресяна просила оправдать их подопечных или возвратить дело в прокуратуру.
Второе апелляционное решение было оглашено 19 декабря 2024 года. Туганову признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Ей было снижено первоначальное наказание в виде лишения свободы до семи лет и семи месяцев. Также ей запретили на пять лет занимать госдолжности. Более трех миллионов рублей ущерба она должна будет выплатить администрации Шадринска совместно с Апресяном.
Уголовное дело и преследование коммерсанта по делу о взятке прекратили в связи с его деятельным раскаянием. По факту мошенничества Апресяна признали виновным. Мужчине вынесли наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тысяч. Также он должен будет возместить администрации Шадринска более 30 миллионов ущерба.
В приговоре имелось указание о мере пресечения в отношении Апресяна. «Избрать Апресяну А.Л. меру пресечения в заключения под стражу. Взять его под стражу и поместить в следственный изолятор по месту задержания для дальнейшего направления в исправительное учреждение. Срок отбывания Апресяном А.Л. наказания исчислять со дня взятия его под стражу в порядке исполнения данного апелляционного определения, обращение к исполнению которого возложить на Шадринский районный суд Курганской области», — говорилось в приговоре. В отношении Тугановой указания о мере пресечения не имелось, кроме пометки «В остальном приговор оставить без изменения».
Выслушав приговор, Туганова вышла из зала суда. Согласно избранной мере пресечения, ей предстояло явиться в шадринский суд.
Розыск и суд пятый
Как стало известно от источников, осужденная Туганова добровольно в суд не явилась. Ни сразу, ни после новогодних праздников. В суде редакции URA.RU пояснили, что во второй половине января женщина была объявлена в розыск. Исполнение было поручено структурному подразделению УФСИН.
Прошло уже почти два месяца — осужденную до сих пор не нашли и не заключили под стражу. По месту жительства ее нет. Зато адвокаты подали новую жалобу от ее имени — на постановление суда о розыске, которое они просили отменить. В жалобе указывалось, что мера пресечения Тугановой о явке была отменена в первой апелляции. Во время второго слушания никаких новых данных не прозвучало.
«19 декабря 2024 г. приговор вступил в законную силу. При этом Туганова присутствовала при провозглашении приговора, копия которого ей вручена, а также принимала участие в заседании суда апелляционной инстанции в Курганском областном суде. В этой связи каких-либо дополнительных разъяснений осужденной об обязанности отбывать назначенное ей наказание в виде лишения свободы не требовалось», — сообщается в резолюции суда в ответ на жалобу. Отмена первого апелляционного решения повлекла за собой возврат прежних условий по мере пресечения.
Постановление о розыске было признано законным, а Туганову обоснованно стали считать уклоняющейся от отбывания наказания. Некоторые собеседники редакции считают, что осужденной за коррупцию экс-чиновницы давно нет в стране. Другие предполагают, что некие сильные покровители заступаются за Туганову и притормаживают ведение полномасштабных розыскных действий. История ожидает финальной точки, редакция будет следить за тем, как и когда она будет поставлена.
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