Школьница выпала из окна в Екатеринбурге

ЧП произошло на улице Мира
В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала из окна. Сейчас она с травмами доставлена в больницу, сообщил URA.RU источник.
«Девочка выпала сегодня утром из окна третьего этажа на улице Мира. К счастью, она осталась жива. Бригадой скорой помощи ее доставили в детскую больницу», — объяснил собеседник агентства.
Ребенок получил черепно-мозговая травму, травму живота и перелом позвоночника. За жизнь и здоровье девочки сейчас борются врачи.
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