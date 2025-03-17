17 марта 2025

Школьница выпала из окна в Екатеринбурге

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Клипарт. Пермь, зима, реанимация, весна, спецтранспорт, скорая помощь
ЧП произошло на улице Мира Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала из окна. Сейчас она с травмами доставлена в больницу, сообщил URA.RU источник.

«Девочка выпала сегодня утром из окна третьего этажа на улице Мира. К счастью, она осталась жива. Бригадой скорой помощи ее доставили в детскую больницу», — объяснил собеседник агентства.

Ребенок получил черепно-мозговая травму, травму живота и перелом позвоночника. За жизнь и здоровье девочки сейчас борются врачи.

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В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпала из окна. Сейчас она с травмами доставлена в больницу, сообщил URA.RU источник. «Девочка выпала сегодня утром из окна третьего этажа на улице Мира. К счастью, она осталась жива. Бригадой скорой помощи ее доставили в детскую больницу», — объяснил собеседник агентства. Ребенок получил черепно-мозговая травму, травму живота и перелом позвоночника. За жизнь и здоровье девочки сейчас борются врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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