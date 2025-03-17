В Петербургском Пулково задержан иностранец с поддельным паспортом

В аэропорту Пулково в Петербурге сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался выехать из страны, предъявив поддельный заграничный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.
«В Пулково задержали иностранца, который при прохождении паспортного контроля на вылет из России предъявил заграничный паспорт с признаками подделки», — пишет 78.ru. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ.
В результате проверки документа были обнаружены признаки фальсификации, что послужило основанием для задержания. Мигрант был заключен под стражу, ожидая дальнейшего рассмотрения дела правоохранительными органами.
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