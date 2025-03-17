17 марта 2025

В Петербургском Пулково задержан иностранец с поддельным паспортом

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате проверки документа были обнаружены признаки подделки
В результате проверки документа были обнаружены признаки подделки Фото:

В аэропорту Пулково в Петербурге сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался выехать из страны, предъявив поддельный заграничный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

«В Пулково задержали иностранца, который при прохождении паспортного контроля на вылет из России предъявил заграничный паспорт с признаками подделки», — пишет 78.ru. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ.

В результате проверки документа были обнаружены признаки фальсификации, что послужило основанием для задержания. Мигрант был заключен под стражу, ожидая дальнейшего рассмотрения дела правоохранительными органами.

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В аэропорту Пулково в Петербурге сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался выехать из страны, предъявив поддельный заграничный паспорт. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. «В Пулково задержали иностранца, который при прохождении паспортного контроля на вылет из России предъявил заграничный паспорт с признаками подделки», — пишет 78.ru. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение государственной границы РФ. В результате проверки документа были обнаружены признаки фальсификации, что послужило основанием для задержания. Мигрант был заключен под стражу, ожидая дальнейшего рассмотрения дела правоохранительными органами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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