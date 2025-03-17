17 марта 2025

В Тюмени найден пропавший спортивный журналист Александр Круглов

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат России проходил в Тюмени с 13 по 16 марта
Чемпионат России проходил в Тюмени с 13 по 16 марта Фото:

В Тюмени найден спортивный журналист Александр Круглов, который приехал в город на Чемпионат России по биатлону, но бесследно пропал 12 марта, перед его началом. Об этом сообщили в паблике поисковый отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области соцсети «ВКонтакте».

«Найден. Жив», — указано в сообщении поисковиков.

Информация о том, где все это время находился Александр Круглов, не сообщается. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили данные о том, что мужчина найден.

Ранее URA.RU писало о том, что 12 марта Александр Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону. Он заселился в одну из гостиниц в Восточном округе города, однако на Чемпионате России так и не появился: на аккредитацию для представителей СМИ мужчина не пришел. Спортивный журналист также перестал выходить на связь с родными. В его поисках участвовали силовики и волонтеры, также были запущены ориентировки в службах такси и доставки еды. 

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В Тюмени найден спортивный журналист Александр Круглов, который приехал в город на Чемпионат России по биатлону, но бесследно пропал 12 марта, перед его началом. Об этом сообщили в паблике поисковый отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области соцсети «ВКонтакте». «Найден. Жив», — указано в сообщении поисковиков. Информация о том, где все это время находился Александр Круглов, не сообщается. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили данные о том, что мужчина найден. Ранее URA.RU писало о том, что 12 марта Александр Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону. Он заселился в одну из гостиниц в Восточном округе города, однако на Чемпионате России так и не появился: на аккредитацию для представителей СМИ мужчина не пришел. Спортивный журналист также перестал выходить на связь с родными. В его поисках участвовали силовики и волонтеры, также были запущены ориентировки в службах такси и доставки еды. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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