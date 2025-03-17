В Тюмени найден пропавший спортивный журналист Александр Круглов

В Тюмени найден спортивный журналист Александр Круглов, который приехал в город на Чемпионат России по биатлону, но бесследно пропал 12 марта, перед его началом. Об этом сообщили в паблике поисковый отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области соцсети «ВКонтакте».
«Найден. Жив», — указано в сообщении поисковиков.
Информация о том, где все это время находился Александр Круглов, не сообщается. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили данные о том, что мужчина найден.
Ранее URA.RU писало о том, что 12 марта Александр Круглов приехал в Тюмень на соревнования по биатлону. Он заселился в одну из гостиниц в Восточном округе города, однако на Чемпионате России так и не появился: на аккредитацию для представителей СМИ мужчина не пришел. Спортивный журналист также перестал выходить на связь с родными. В его поисках участвовали силовики и волонтеры, также были запущены ориентировки в службах такси и доставки еды.
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