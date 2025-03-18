В некоторых регионах РФ сократили число экзаменов ОГЭ

В Москве, Петербурге и Липецкой области в 2025 году будет особый порядок сдачи ОГЭ. Речь идет о том, чтобы разрешить школьникам сдавать только экзамены по русскому языку и математике. Поправку приняла Госдума.
Эксперимент предусматривает, что в этом году всем, кто поступает в колледж после девятого класса, для получения аттестата достаточно сдать только два предмета. Остальные должны сдавать как обычно четыре экзамена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство определило, что три субъекта могут провести такой эксперимент, сообщается на сайте Госдумы.
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