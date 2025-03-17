17 марта 2025

Компания депутата Думы ХМАО получит 400 млн рублей за проект моста через Обь

Власти ХМАО заключили контракт на проект моста с компанией депутата Андреева
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект моста через Обь в ХМАО обойдется в 400 миллионов рублей
Проект моста через Обь в ХМАО обойдется в 400 миллионов рублей Фото:

Власти Югры заключили контракт с компанией «Автобан», принадлежащей депутату думы ХМАО Алексею Андрееву. Предприятие выполнит инженерные изыскания и разработает проектную документацию на строительство моста.

«Подрядчик должен выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации на строительство объекта: Мостовой переход через реку Обь в Октябрьском районе», — следует из документов, опубликованных на портале Госзакупок. Заказчиком выступает «Управление автомобильных дорог» ХМАО.

Цена контракта — 401 109 891,00 рублей, первый транш подрядчик получит в этому году — почти четверть миллиарда, второй — в 2026 году. Треть из этих средств придется отдать субподрядчику. Его привлечение предусмотрено контрактом.

«Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителем которых является Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) в объеме 35% цены заключенного контракта», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что важный проект Сургута — мост через Обь пообещали сдать досрочно в октябре этого года. Его строительная готовность на данный момент составляет более 70%. 

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Власти Югры заключили контракт с компанией «Автобан», принадлежащей депутату думы ХМАО Алексею Андрееву. Предприятие выполнит инженерные изыскания и разработает проектную документацию на строительство моста. «Подрядчик должен выполнить работы по инженерным изысканиям, разработке проектной документации на строительство объекта: Мостовой переход через реку Обь в Октябрьском районе», — следует из документов, опубликованных на портале Госзакупок. Заказчиком выступает «Управление автомобильных дорог» ХМАО. Цена контракта — 401 109 891,00 рублей, первый транш подрядчик получит в этому году — почти четверть миллиарда, второй — в 2026 году. Треть из этих средств придется отдать субподрядчику. Его привлечение предусмотрено контрактом. «Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителем которых является Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования) в объеме 35% цены заключенного контракта», — говорится в документе. Ранее URA.RU сообщало, что важный проект Сургута — мост через Обь пообещали сдать досрочно в октябре этого года. Его строительная готовность на данный момент составляет более 70%. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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