25 февраля 2025

Власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь

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Мост через Обь обещают сдать в октябре этого года
Мост через Обь обещают сдать в октябре этого года Фото:

Важный проект Сургута — мост через Обь пообещали сдать досрочно в октябре этого года. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время 33-го заседания думы Сургута.

«Мы уверенно идем с опережением сроков, есть обоснованная уверенность, что в этом году мост будет сдан досрочно. Плановая дата сдачи — октябрь месяц текущего года», — заявил Ислаев.

Заместитель губернатора сообщил, что строительная готовность моста на данный момент составляет более 70%. Также перед городом стоят задачи по перестройке транспортных потоков и укреплению дорожной инфраструктуры

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Важный проект Сургута — мост через Обь пообещали сдать досрочно в октябре этого года. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время 33-го заседания думы Сургута. «Мы уверенно идем с опережением сроков, есть обоснованная уверенность, что в этом году мост будет сдан досрочно. Плановая дата сдачи — октябрь месяц текущего года», — заявил Ислаев. Заместитель губернатора сообщил, что строительная готовность моста на данный момент составляет более 70%. Также перед городом стоят задачи по перестройке транспортных потоков и укреплению дорожной инфраструктуры
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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