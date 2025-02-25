Власти ХМАО объявили срок сдачи моста через Обь

Мост через Обь обещают сдать в октябре этого года
Важный проект Сургута — мост через Обь пообещали сдать досрочно в октябре этого года. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев во время 33-го заседания думы Сургута.
«Мы уверенно идем с опережением сроков, есть обоснованная уверенность, что в этом году мост будет сдан досрочно. Плановая дата сдачи — октябрь месяц текущего года», — заявил Ислаев.
Заместитель губернатора сообщил, что строительная готовность моста на данный момент составляет более 70%. Также перед городом стоят задачи по перестройке транспортных потоков и укреплению дорожной инфраструктуры
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