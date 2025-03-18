Первая вода: URA.RU показало, как выглядят курганские села, куда пришел паводок. Эксклюзив

Курганцы из Целинного округа первыми встретили паводковые воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенний паводок пришел в села Целинного округа
Весенний паводок пришел в села Целинного округа Фото:
новость из сюжета
Наводнение-2025 в Курганской области

Жители населенных пунктов из Целинного округа (Курганская область) встретили первые паводковые воды наступившей весны. О том, как выглядит паводок 2025 года — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.

«Первыми от паводка начали страдать жители села Дулино и деревни Красный Октябрь», — рассказал корреспондент. Поднявшиеся воды подтопили дорогу к деревне. В селе Дулино вода отрезала дорогу к кладбищу и трем домам местных жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в селах Целинного округа, где объявлен режим повышенной готовности, уровень подтаявших вод составляет до полуметра. Проехать к жилью можно на тракторах и автобусах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.

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Жители населенных пунктов из Целинного округа (Курганская область) встретили первые паводковые воды наступившей весны. О том, как выглядит паводок 2025 года — в фоторепортаже корреспондента URA.RU. «Первыми от паводка начали страдать жители села Дулино и деревни Красный Октябрь», — рассказал корреспондент. Поднявшиеся воды подтопили дорогу к деревне. В селе Дулино вода отрезала дорогу к кладбищу и трем домам местных жителей. Ранее URA.RU сообщало, что в селах Целинного округа, где объявлен режим повышенной готовности, уровень подтаявших вод составляет до полуметра. Проехать к жилью можно на тракторах и автобусах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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