Жители населенных пунктов из Целинного округа (Курганская область) встретили первые паводковые воды наступившей весны. О том, как выглядит паводок 2025 года — в фоторепортаже корреспондента URA.RU.
«Первыми от паводка начали страдать жители села Дулино и деревни Красный Октябрь», — рассказал корреспондент. Поднявшиеся воды подтопили дорогу к деревне. В селе Дулино вода отрезала дорогу к кладбищу и трем домам местных жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что в селах Целинного округа, где объявлен режим повышенной готовности, уровень подтаявших вод составляет до полуметра. Проехать к жилью можно на тракторах и автобусах. URA.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.
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