Труп российского студента нашли в греческом университете

В Афинах на территории студенческого городка нашли тело 19-летнего студента. По предварительным данным, это россиянин, который учился в Греции по программе обмена студентами.
«Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек», — сообщает портал thetoc.gr. По предварительным данным, юноша покончил с собой, уточняет «Ридус».
В российском посольстве РИА Новости сообщили, что пока не получали официальной информации от греческих властей. Детали инцидента выясняются.
Тело россиянина обнаружил охранник студенческого кампуса. Полиция изучает записи с камер, проводит осмотр места происшествия.
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