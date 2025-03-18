Труп российского студента нашли в греческом университете

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В Афинах российский студент, предположительно, покончил с собой
В Афинах российский студент, предположительно, покончил с собой Фото:

В Афинах на территории студенческого городка нашли тело 19-летнего студента. По предварительным данным, это россиянин, который учился в Греции по программе обмена студентами. 

«Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек», — сообщает портал thetoc.gr. По предварительным данным, юноша покончил с собой, уточняет «Ридус». 

В российском посольстве РИА Новости сообщили, что пока не получали официальной информации от греческих властей. Детали инцидента выясняются. 

Тело россиянина обнаружил охранник студенческого кампуса. Полиция изучает записи с камер, проводит осмотр места происшествия. 

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В Афинах на территории студенческого городка нашли тело 19-летнего студента. По предварительным данным, это россиянин, который учился в Греции по программе обмена студентами.  «Сегодня утром на территории кампуса университета в районе Зографу был найден мертвым молодой человек», — сообщает портал thetoc.gr. По предварительным данным, юноша покончил с собой, уточняет «Ридус».  В российском посольстве РИА Новости сообщили, что пока не получали официальной информации от греческих властей. Детали инцидента выясняются.  Тело россиянина обнаружил охранник студенческого кампуса. Полиция изучает записи с камер, проводит осмотр места происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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