Макрон хочет разместить ядерное оружие ближе к России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году разместит на военной базе в городе Люксей-ле-Бен самолеты Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами. Данная база находится на востоке страны, ближе к РФ. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом французский лидер манипулирует темой ядерного оружия в агрессивных целях.
«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками», — заявил Макрон. Его слова транслировал Елисейский дворец в соцсети Х. В свою очередь, в беседе с РИА Новости Захарова отметила, что Макрон манипулирует темой ядерного оружия в принципе, причем в агрессивных целях.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах увеличения и ускорения производства истребителей Rafale в ответ на текущую геополитическую нестабильность. В рамках этой инициативы две новые эскадрильи будут размещены на авиабазе в Люксей-ле-Бен. Это примерно 40 самолетов. Также Макрон выделит дополнительные деньги на модернизацию базы.
Планы Франции по размещению ядерных истребителей Rafale на восточной границе являются частью более широкой стратегии укрепления ядерного потенциала Европы в контексте возможного сокращения военного присутствия США в регионе. Ранее французские чиновники обсуждали возможность развертывания ядерных сил в Германии.
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