В Британии заявили, что Франция может разместить ядерные силы в Германии

The Daily Telegraph: Франция готова разместить ядерные силы в ФРГ вместо США
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Париж может разместить самолеты с ядерными боеприпасами на землях Германии
Париж может разместить самолеты с ядерными боеприпасами на землях Германии Фото:

Франция рассматривает возможность развертывания в Германии самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, в случае вывода Соединенными Штатами своих войск из Европы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. 

«Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если ВС США покинут Европу», — заявил французский чиновник для газеты. Он добавил, что размещение таких истребителей на немецкой территории будет относительно простой задачей и может послужить «серьезным сигналом» в адрес России.

Немецкие дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, выразили мнение, что подобные действия со стороны Франции могут стимулировать правительство Великобритании к аналогичным мерам. Также газета упоминает, что кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС на пост канцлера ФРГ и вероятный будущий лидер страны Фридрих Мерц выступает за усиление «независимости» Европы от США. Он призвал Великобританию и Францию к более активному использованию их ядерных арсеналов для обеспечения безопасности региона.

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Франция рассматривает возможность развертывания в Германии самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, в случае вывода Соединенными Штатами своих войск из Европы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.  «Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если ВС США покинут Европу», — заявил французский чиновник для газеты. Он добавил, что размещение таких истребителей на немецкой территории будет относительно простой задачей и может послужить «серьезным сигналом» в адрес России. Немецкие дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, выразили мнение, что подобные действия со стороны Франции могут стимулировать правительство Великобритании к аналогичным мерам. Также газета упоминает, что кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС на пост канцлера ФРГ и вероятный будущий лидер страны Фридрих Мерц выступает за усиление «независимости» Европы от США. Он призвал Великобританию и Францию к более активному использованию их ядерных арсеналов для обеспечения безопасности региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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