В Британии заявили, что Франция может разместить ядерные силы в Германии

Франция рассматривает возможность развертывания в Германии самолетов, оснащенных ядерными боеприпасами, в случае вывода Соединенными Штатами своих войск из Европы. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
«Франция может разместить ядерные силы в ФРГ, если ВС США покинут Европу», — заявил французский чиновник для газеты. Он добавил, что размещение таких истребителей на немецкой территории будет относительно простой задачей и может послужить «серьезным сигналом» в адрес России.
Немецкие дипломаты, пожелавшие остаться анонимными, выразили мнение, что подобные действия со стороны Франции могут стимулировать правительство Великобритании к аналогичным мерам. Также газета упоминает, что кандидат от консервативного блока ХДС/ХСС на пост канцлера ФРГ и вероятный будущий лидер страны Фридрих Мерц выступает за усиление «независимости» Европы от США. Он призвал Великобританию и Францию к более активному использованию их ядерных арсеналов для обеспечения безопасности региона.
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