В России вводят обязательную маркировку звонков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Согласно документу, все звонки от компаний, включая массовые, должны будут маркироваться на экранах мобильных телефонов. Граждане получат возможность отказаться от таких звонков, подав жалобу оператору связи.
«Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые», — говорится в документе. Законопроект, внесенный правительством РФ в феврале, предполагает внесение изменений в закон «О связи». Сообщение приводит пресс-служба Госдумы.
Юридические лица будут обязаны бесплатно информировать абонентов о себе перед совершением звонка. Компании должны предоставить операторам связи полные и достоверные данные о своих звонках, включая массовые. Если абонент откажется от получения таких вызовов, но звонки продолжатся, он сможет подать жалобу оператору, который обязан рассмотреть обращение и принять меры.
Кроме того, операторы связи будут обязаны бесплатно уведомлять абонентов о зарубежных или интернет-звонках, отображая соответствующую информацию на устройстве. Абоненты смогут обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров. Также законопроект предусматривает возможность отказа от получения рассылок.
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