В ХМАО появятся десятки новых школ

В ХМАО в течение трех лет будет построено 25 новых школ. Такие планы озвучили власти округа в соцсети.
«25 школ построят в Югре в ближайшее три года. Новые образовательные учреждения появятся в 13 муниципалитетах», — сообщается в telegram-канале властей Югры.
Так новые школы появятся в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, Урае, а также в Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах. Также капитально отремонтируют 17 образовательных учреждений. К 2030 году планируется увеличить долю обучающихся в одну смену школьников до 87,6%, подчеркнули в правительстве региона.
Планы по строительству новых школ в ХМАО совпадают с масштабной программой развития инфраструктуры региона, включая спортивные объекты. Ранее губернатор Руслан Кухарук озвучил инициативы по созданию многофункциональных спортивных комплексов и объектов для этноспорта.
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