18 марта 2025

В ХМАО появятся десятки новых школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые школы появятся в 13-ти муниципалитетах
Новые школы появятся в 13-ти муниципалитетах Фото:

В ХМАО в течение трех лет будет построено 25 новых школ. Такие планы озвучили власти округа в соцсети.

«25 школ построят в Югре в ближайшее три года. Новые образовательные учреждения появятся в 13 муниципалитетах», — сообщается в telegram-канале властей Югры.

Так новые школы появятся в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, Урае, а также в Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах. Также капитально отремонтируют 17 образовательных учреждений. К 2030 году планируется увеличить долю обучающихся в одну смену школьников до 87,6%, подчеркнули в правительстве региона.

Планы по строительству новых школ в ХМАО совпадают с масштабной программой развития инфраструктуры региона, включая спортивные объекты. Ранее губернатор Руслан Кухарук озвучил инициативы по созданию многофункциональных спортивных комплексов и объектов для этноспорта.

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В ХМАО в течение трех лет будет построено 25 новых школ. Такие планы озвучили власти округа в соцсети. «25 школ построят в Югре в ближайшее три года. Новые образовательные учреждения появятся в 13 муниципалитетах», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Так новые школы появятся в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, Урае, а также в Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах. Также капитально отремонтируют 17 образовательных учреждений. К 2030 году планируется увеличить долю обучающихся в одну смену школьников до 87,6%, подчеркнули в правительстве региона. Планы по строительству новых школ в ХМАО совпадают с масштабной программой развития инфраструктуры региона, включая спортивные объекты. Ранее губернатор Руслан Кухарук озвучил инициативы по созданию многофункциональных спортивных комплексов и объектов для этноспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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