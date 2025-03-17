Губернатор ХМАО доложил о строительстве новых объектов

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Глава ХМАО Руслан Кухарук представил планы по развитию спортивной инфраструктуры региона
Глава ХМАО Руслан Кухарук представил планы по развитию спортивной инфраструктуры региона Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым представил планы по расширению спортивной инфраструктуры региона. В 2025 году в округе продолжат строить многофункциональные комплексы, объекты для этноспорта и современные спортивные залы. Информация об этом опубликована на сайте правительства ХМАО.

«В регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Наряду с этим продолжается строительство новых объектов, среди них — многофункциональные спортивные комплексы в Нижневартовске и Нефтеюганске, спортивные комплексы в Сургуте и Сургутском районе, а также спортивно-оздоровительный комплекс в Нижневартовском районе и спортивный зал в Березовском районе», — сообщил Кухарук.

Он добавил, что отдельное внимание уделят развитию этноспорта. Строятся площадки для северного многоборья, гонок на оленьих упряжках и соревнований оленеводов. Министр спорта Дегтярев отметил, что Югра стала примером системного подхода. «Югра — не случайно стала площадкой для проведения Кубка защитников Отечества. В регионе активно развивается адаптивный спорт. Хорошая динамика набрана по созданию инфраструктуры», — прокомментировал Дегтярев

К 2025 году в округе уже действуют 77 спортивных федераций, а доля занимающихся спортом жителей достигла 61,4% — это выше общероссийского показателя. Среди новых объектов — шахматная академия в Ханты-Мансийске, где в этом году пройдет Азиатская лига чемпионов.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук на встрече с министром спорта Михаилом Дегтяревым представил планы по расширению спортивной инфраструктуры региона. В 2025 году в округе продолжат строить многофункциональные комплексы, объекты для этноспорта и современные спортивные залы. Информация об этом опубликована на сайте правительства ХМАО. «В регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. Наряду с этим продолжается строительство новых объектов, среди них — многофункциональные спортивные комплексы в Нижневартовске и Нефтеюганске, спортивные комплексы в Сургуте и Сургутском районе, а также спортивно-оздоровительный комплекс в Нижневартовском районе и спортивный зал в Березовском районе», — сообщил Кухарук. Он добавил, что отдельное внимание уделят развитию этноспорта. Строятся площадки для северного многоборья, гонок на оленьих упряжках и соревнований оленеводов. Министр спорта Дегтярев отметил, что Югра стала примером системного подхода. «Югра — не случайно стала площадкой для проведения Кубка защитников Отечества. В регионе активно развивается адаптивный спорт. Хорошая динамика набрана по созданию инфраструктуры», — прокомментировал Дегтярев К 2025 году в округе уже действуют 77 спортивных федераций, а доля занимающихся спортом жителей достигла 61,4% — это выше общероссийского показателя. Среди новых объектов — шахматная академия в Ханты-Мансийске, где в этом году пройдет Азиатская лига чемпионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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