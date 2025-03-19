В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

В аэропорту Бегишево введен план «Ковер»
В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:30 МСК введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.
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