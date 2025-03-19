В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

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В аэропорту Бегишево введен план «Ковер»
В аэропорту Бегишево введен план «Ковер» Фото:

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:30 МСК введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.

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В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 05:30 МСК введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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