В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту похищения школьницы

В Ачинске следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 15-летней девочки. Дело заведено по признакам преступления, которое касается похищения несовершеннолетних, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. 18 марта 2025 года в следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — написали в telegram-канале ведомства.
По информации следствия, девочка исчезла после того, как покинула дом в неизвестном направлении. Через два часа после исчезновения на телефон отца поступило видеообращение от дочери. В сообщении говорилось, что для освобождения ее неизвестными лицами требуется перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшей девушки и всех обстоятельств ее исчезновения. Руководство Главного следственного управления осуществляет контроль за ходом расследования.
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