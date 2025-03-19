В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту похищения школьницы

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В Ачинске пропала 15-летняя школьница (фото из архива)
В Ачинске пропала 15-летняя школьница (фото из архива) Фото:

В Ачинске следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 15-летней девочки. Дело заведено по признакам преступления, которое касается похищения несовершеннолетних, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. 18 марта 2025 года в следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — написали в telegram-канале ведомства.

По информации следствия, девочка исчезла после того, как покинула дом в неизвестном направлении. Через два часа после исчезновения на телефон отца поступило видеообращение от дочери. В сообщении говорилось, что для освобождения ее неизвестными лицами требуется перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет.

Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшей девушки и всех обстоятельств ее исчезновения. Руководство Главного следственного управления осуществляет контроль за ходом расследования.

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В Ачинске следственные органы возбудили уголовное дело в связи с исчезновением 15-летней девочки. Дело заведено по признакам преступления, которое касается похищения несовершеннолетних, сообщили в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «В Ачинске возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. 18 марта 2025 года в следственные органы обратилась жительница города Ачинска с заявлением об исчезновении и возможном похищении ее 15-летней дочери», — написали в telegram-канале ведомства. По информации следствия, девочка исчезла после того, как покинула дом в неизвестном направлении. Через два часа после исчезновения на телефон отца поступило видеообращение от дочери. В сообщении говорилось, что для освобождения ее неизвестными лицами требуется перевести 500 тысяч рублей на указанный банковский счет. Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшей девушки и всех обстоятельств ее исчезновения. Руководство Главного следственного управления осуществляет контроль за ходом расследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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