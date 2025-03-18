18 марта 2025

Челябинская актриса Пескова сыграет в фильме «Несвятая Валентина» с Калюжным

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Фильм про аллергию на любовь выйдет в 2026 году
Фильм про аллергию на любовь выйдет в 2026 году Фото:

Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, снимется в романтической комедии «Несвятая Валентина» о девушке с аллергией на любовь. Как сообщают на сайте «Кино-театр.ру», премьера кинокартины запланирована на зиму 2026 года.

«Роли в фильме исполнят: Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Алексей Маклаков, Алексей Базанов, Анна Пескова и другие», — сообщается на сайте. Съемки комедии стартовали в феврале.

Сюжет комедии построится вокруг героини Валентины, цинично относящейся к любви. Внезапно девушка обнаружит у себя уникальную «аллергию»: ее чихания при виде влюбленных пар будут провоцировать их на расставание. С помощью друга Ромы она попробует раскрыть тайну этой странной болезни, спасти отношения своих близких и понять, что же такое любовь на самом деле — благословение или проклятье.

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Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, снимется в романтической комедии «Несвятая Валентина» о девушке с аллергией на любовь. Как сообщают на сайте «Кино-театр.ру», премьера кинокартины запланирована на зиму 2026 года. «Роли в фильме исполнят: Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Алексей Маклаков, Алексей Базанов, Анна Пескова и другие», — сообщается на сайте. Съемки комедии стартовали в феврале. Сюжет комедии построится вокруг героини Валентины, цинично относящейся к любви. Внезапно девушка обнаружит у себя уникальную «аллергию»: ее чихания при виде влюбленных пар будут провоцировать их на расставание. С помощью друга Ромы она попробует раскрыть тайну этой странной болезни, спасти отношения своих близких и понять, что же такое любовь на самом деле — благословение или проклятье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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