Челябинская актриса Пескова сыграет в фильме «Несвятая Валентина» с Калюжным

Актриса Анна Пескова, родившаяся в Челябинске, снимется в романтической комедии «Несвятая Валентина» о девушке с аллергией на любовь. Как сообщают на сайте «Кино-театр.ру», премьера кинокартины запланирована на зиму 2026 года.
«Роли в фильме исполнят: Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Алексей Маклаков, Алексей Базанов, Анна Пескова и другие», — сообщается на сайте. Съемки комедии стартовали в феврале.
Сюжет комедии построится вокруг героини Валентины, цинично относящейся к любви. Внезапно девушка обнаружит у себя уникальную «аллергию»: ее чихания при виде влюбленных пар будут провоцировать их на расставание. С помощью друга Ромы она попробует раскрыть тайну этой странной болезни, спасти отношения своих близких и понять, что же такое любовь на самом деле — благословение или проклятье.
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