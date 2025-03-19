На шахте Кузбасса, которую хотели продать Китаю, планируется смена собственника

Арбитражный суд Новосибирской области снова отложил рассмотрение дела о банкротстве ООО «Шахта „Инская“ по запросу самого предприятия, которое планирует продажу актива новому покупателю. Новая дата заседания назначена на 14 апреля, сообщили в суде.
«Арбитражный суд Новосибирской области вновь отложил судебное заседание по проверке обоснованности заявление ФНС о признании банкротом ООО „Шахта „Инская“, очередное разбирательство назначено на 14 апреля“, — пишет „Интерфакс“. Издание ссылается на своего корреспондента.
Представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Гульнара Шалыгина пояснила, что отложение заседания связано с ходатайством «Инской» о продаже актива. Кто является покупателем, пока не раскрывается. Как было неоднократно заявлено представителем на прошлых судебных заседаниях, планируемая покупка 100% акций ООО «Шахта „Инская“ китайской компанией так и не была осуществлена.
Помимо этого, компания «Инская» обратилась с ходатайством о переносе судебного заседания, мотивируя это изменением требований со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС). В феврале ФНС повысила размер финансовых претензий к «Инской», увеличив их с 230,2 миллиона рублей до 461,4 миллиона рублей. Налоговое ведомство выразило намерение быть признанным залоговым кредитором в отношении шести земельных участков, которые были предоставлены в качестве залога при рассрочке платежей. Во время проведения судебного заседания в среду Шалыгина уточнила размер залога — 231,46 миллиона рублей.
Компания ООО «Шахта „Инская“ активно занимается добычей угля, за исключением антрацита, коксующегося угля и бурого угля. Компания включает в себя 43 дополнительных вида деятельности. За время своего существования шахта „Инская“ сформировала уставный капитал в размере 10 тысяч рублей. В структуре компании также присутствует одна дочерняя компания.
С юридической точки зрения, ООО «Шахта „Инская“ участвовала в 48 судебных разбирательствах в качестве ответчика. Текущая налоговая задолженность предприятия значительна и составляет 436 990 631,78 рубля. По данным бухгалтерской отчетности, прибыль компании за 2024 год еще не подсчитана, в то время как за 2023 год убыток составил -114 474 000 рублей, а за 2022 год — -9 000 рублей.
Ранее Центральный районный суд города Кемерово изменил меру пресечения владельцу шахты «Инская», расположенной в Кузбассе, Юрию Байченко и гендиректору угольного предприятия Денису Немыкину, пишут VSE42.RU. Обоих подозревают в невыплате заработной платы работникам на сумму свыше 65 миллионов рублей, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. Оба отправлены из СИЗО под домашний арест.
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