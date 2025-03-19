Чемпионат России по автозвуку и тюнингу состоится в Кургане. Об этом сообщается в социальных сетях организаторов.
«Организаторы обещают классные тачки, качественный звук, конкурсы и призы», — указано в группе «Автозвук в Кургане. AMT Евразия» в социальной сети «ВКонтакте». Местом проведения выбрана парковка торгового центра «Гиперсити». Вход на мероприятие бесплатный.
Организаторы мероприятия обещают участникам и гостям множество интересных событий, включая показ качественно подготовленных автомобилей и конкурсы с призами. На данный момент дополнительные подробности о проведении чемпионата еще не разглашены. Организаторы обещают скоро предоставить больше информации, чтобы потенциальные участники и гости могли лучше подготовиться к мероприятию.
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