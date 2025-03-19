В Кургане интересно: в городе пройдет чемпионат по тюнингу и автозвуку. Видео

Курганцев зовут на масштабный чемпионат по автозвуку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане пройдет чемпионат необычных гоночных машин
В Кургане пройдет чемпионат необычных гоночных машин Фото:

Чемпионат России по автозвуку и тюнингу состоится в Кургане. Об этом сообщается в социальных сетях организаторов. 

«Организаторы обещают классные тачки, качественный звук, конкурсы и призы», — указано в группе «Автозвук в Кургане. AMT Евразия» в социальной сети «ВКонтакте». Местом проведения выбрана парковка торгового центра «Гиперсити». Вход на мероприятие бесплатный. 

Организаторы мероприятия обещают участникам и гостям множество интересных событий, включая показ качественно подготовленных автомобилей и конкурсы с призами. На данный момент дополнительные подробности о проведении чемпионата еще не разглашены. Организаторы обещают скоро предоставить больше информации, чтобы потенциальные участники и гости могли лучше подготовиться к мероприятию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чемпионат России по автозвуку и тюнингу состоится в Кургане. Об этом сообщается в социальных сетях организаторов.  «Организаторы обещают классные тачки, качественный звук, конкурсы и призы», — указано в группе «Автозвук в Кургане. AMT Евразия» в социальной сети «ВКонтакте». Местом проведения выбрана парковка торгового центра «Гиперсити». Вход на мероприятие бесплатный.  Организаторы мероприятия обещают участникам и гостям множество интересных событий, включая показ качественно подготовленных автомобилей и конкурсы с призами. На данный момент дополнительные подробности о проведении чемпионата еще не разглашены. Организаторы обещают скоро предоставить больше информации, чтобы потенциальные участники и гости могли лучше подготовиться к мероприятию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...