Россельхознадзор обвинил «Светофор» в сбыте фальсификата

Россельхознадзор обнаружил в супермаркетах сети «Светофор» фальсифицированную продукцию животного происхождения. В ходе мониторинга, проведенного территориальными управлениями агентства в феврале и марте текущего года, были выявлены серьезные нарушения в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«В феврале и марте текущего года в торговых точках указанной сети в ряде регионов страны зафиксированы: оборот фальсифицированных продуктов, грубые нарушения требований техрегламентов, ветеринарного законодательства и прослеживаемости», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано на его официальном сайте.
Россельхознадзор выражал опасения относительно того, что торговая сеть «Светофор» в России может использоваться как канал для распространения поддельной продукции. Это предположение подкрепилось многочисленными случаями обнаружения несоответствий в продаваемых товарах.
Продукция, признанная небезопасной, была утилизирована под надзором территориальных управлений. В связи с этим были возбуждены административные процессы, а также выданы предупреждения о недопустимости нарушений установленных требований. Сведения о зафиксированных нарушениях были направлены в Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор, органы прокуратуры и ветеринарного контроля. Кроме того, информация была предоставлена поставщикам и производителям соответствующей продукции.
Ранее ФАС России объявила о возбуждении второго антимонопольного дела против ООО «Якутия ритейл», дистрибьютора сети магазинов «Светофор». В заявлении указано, что территориальное подразделение службы инициировало новое дело против компании за нарушение условий оплаты товаров. По договоренности с поставщиками, оплата за товары осуществляется «Якутия ритейл» только после того, как товар будет продан в магазинах «Светофор». Это означает, что сроки оплаты не установлены и могут быть неограниченными, что противоречит российскому законодательству. По закону, максимальный срок оплаты за товары со сроком хранения более 30 дней не должен превышать 40 календарных дней.
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