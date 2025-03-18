Новый глава полиции Сургута ушел от ответа на вопрос о карьерных перспективах

Новый глава полиции Сургута (ХМАО) Александр Панченко уклонился от ответа на вопрос о перспективах работы в этой должности. Вопросом задались городские депутаты, для которых Панченко стал третьим руководителем городского УМВД за два года, передает корреспондент URA.RU.
«Я хорошо себя чувствую, здоров вроде. На пенсию не собираюсь. Но у меня есть свои руководители», — сохранил интригу Панченко.
Озвучить всеобщие волнения решился единоросс Дмитрий Нечепуренко на заседании думского комитета. «Александр Геннадьевич, вы надолго к нам? Просто только за нынешний созыв думы уже третий начальник УМВД поменялся. Очень хочется строить какие-то долгосрочные отношения», — поинтересовался депутат.
Панченко, как и глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин, приехал в Югру со Ставрополья. Источники агентства не исключают, что впереди его ждет карьера в окружном главке.
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