Глава УМВД ХМАО назначил своего ставленника начальником полиции Сургута

Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин официально назначил своего ставленника Александра Панченко главой полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Главой полиции Сургута назначен Александр Панченко. Его официально представили личному составу», — сообщил URA.RU источник. Бывший начальник, Виталий Провоторов, ушел на пенсию. В пресс-службе УМВД агентству подтвердили информацию.
Александр Панченко исполнял обязанности главы полиции Сургута с октября, а до этого служил на должности заместителя экс-руководителя Провоторова. Также Панченко работал с главой УМВД Ветохиным в Минеральных Водах Ставропольского края, где возглавлял отдел по борьбе с наркотиками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!