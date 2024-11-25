25 ноября 2024

Глава УМВД ХМАО назначил своего ставленника начальником полиции Сургута

Полицию Сургута возглавил Александр Панченко
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Панченко возглавил полицию Сургута
Александр Панченко возглавил полицию Сургута Фото:

Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин официально назначил своего ставленника Александра Панченко главой полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Главой полиции Сургута назначен Александр Панченко. Его официально представили личному составу», — сообщил URA.RU источник. Бывший начальник, Виталий Провоторов, ушел на пенсию. В пресс-службе УМВД агентству подтвердили информацию.

Александр Панченко исполнял обязанности главы полиции Сургута с октября, а до этого служил на должности заместителя экс-руководителя Провоторова. Также Панченко работал с главой УМВД Ветохиным в Минеральных Водах Ставропольского края, где возглавлял отдел по борьбе с наркотиками. 

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Глава УМВД ХМАО Сергей Ветохин официально назначил своего ставленника Александра Панченко главой полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Главой полиции Сургута назначен Александр Панченко. Его официально представили личному составу», — сообщил URA.RU источник. Бывший начальник, Виталий Провоторов, ушел на пенсию. В пресс-службе УМВД агентству подтвердили информацию. Александр Панченко исполнял обязанности главы полиции Сургута с октября, а до этого служил на должности заместителя экс-руководителя Провоторова. Также Панченко работал с главой УМВД Ветохиным в Минеральных Водах Ставропольского края, где возглавлял отдел по борьбе с наркотиками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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