Шестеро десантников ВС РФ испугали 30 бойцов ВСУ при штурме в Курской области

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Около 30 бойцов ВСУ обратились в бегство, отметил командир
Около 30 бойцов ВСУ обратились в бегство, отметил командир Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Шестеро военнослужащих из 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады заставили отступить 30 украинских солдат в ходе атаки на позицию ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным «Тьма». 

«Шестеро десантников 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады при штурме опорного пункта ВСУ южнее Рубанщины в Курской области обратили в бегство 30 военнослужащих ВСУ», — рассказ командир. Его слова передает РИА Новости.  

К утру 11 марта в Курской области подразделения, действующие в рамках операции «Поток», скоординировали свои усилия с российскими вооруженными силами в районе хутора Кубаткин. Это позволило им успешно окружить военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Шестеро военнослужащих из 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады заставили отступить 30 украинских солдат в ходе атаки на позицию ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным «Тьма».  «Шестеро десантников 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады при штурме опорного пункта ВСУ южнее Рубанщины в Курской области обратили в бегство 30 военнослужащих ВСУ», — рассказ командир. Его слова передает РИА Новости.   К утру 11 марта в Курской области подразделения, действующие в рамках операции «Поток», скоординировали свои усилия с российскими вооруженными силами в районе хутора Кубаткин. Это позволило им успешно окружить военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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