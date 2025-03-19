Шестеро военнослужащих из 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады заставили отступить 30 украинских солдат в ходе атаки на позицию ВСУ в Курской области. Об этом сообщил командир батальона с позывным «Тьма».
«Шестеро десантников 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады при штурме опорного пункта ВСУ южнее Рубанщины в Курской области обратили в бегство 30 военнослужащих ВСУ», — рассказ командир. Его слова передает РИА Новости.
К утру 11 марта в Курской области подразделения, действующие в рамках операции «Поток», скоординировали свои усилия с российскими вооруженными силами в районе хутора Кубаткин. Это позволило им успешно окружить военнослужащих Вооруженных сил Украины.
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