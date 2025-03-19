Путин: ВС РФ завершают разгром противника в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций, рассказал Владимир Путин
Российские войска провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций, рассказал Владимир Путин Фото:

Российская армия завершает операцию по разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал Путин. Трансляция заседания коллегии Генпрокуратуры РФ велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что находящиеся на территории Курской области военнослужащие украинской армии и иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ, законом РФ квалифицируются как террористы. Их действия, по словам Владимира Путина, должны квалифицироваться как терроризм. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская армия завершает операцию по разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Генпрокуратуры РФ. «Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал Путин. Трансляция заседания коллегии Генпрокуратуры РФ велась на телеканале «Россия 24». Глава государства отметил, что находящиеся на территории Курской области военнослужащие украинской армии и иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ, законом РФ квалифицируются как террористы. Их действия, по словам Владимира Путина, должны квалифицироваться как терроризм. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...