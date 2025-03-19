Путин: ВС РФ завершают разгром противника в Курской области

Российская армия завершает операцию по разгрому Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.
«Наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — сказал Путин. Трансляция заседания коллегии Генпрокуратуры РФ велась на телеканале «Россия 24».
Глава государства отметил, что находящиеся на территории Курской области военнослужащие украинской армии и иностранные наемники, вошедшие в состав ВСУ, законом РФ квалифицируются как террористы. Их действия, по словам Владимира Путина, должны квалифицироваться как терроризм.
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