Путин высказался о дисциплине в ВС РФ

Путин дал поручение ГП содействовать укреплению дисциплины в ВС России
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Путин указал, что дисциплина - ключевой фактор боеготовности войск
Путин указал, что дисциплина - ключевой фактор боеготовности войск Фото:

Президент России Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить меры по поддержанию воинской дисциплины в армии страны. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Прошу военных прокуроров <…> и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины», — поручил Путин. Он отметил, что дисциплина является ключевым фактором, обеспечивающим высокую боеготовность воинских подразделений.

Кроме того, на заседании Путин выразил мнение о необходимости расследования преступлений, совершенных в Курской области военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками, поддерживающими их. Президент подчеркнул, что эти лица должны быть официально признаны террористами, передает RT.

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Президент России Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить меры по поддержанию воинской дисциплины в армии страны. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. «Прошу военных прокуроров <…> и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины», — поручил Путин. Он отметил, что дисциплина является ключевым фактором, обеспечивающим высокую боеготовность воинских подразделений. Кроме того, на заседании Путин выразил мнение о необходимости расследования преступлений, совершенных в Курской области военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками, поддерживающими их. Президент подчеркнул, что эти лица должны быть официально признаны террористами, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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