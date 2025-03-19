Путин высказался о дисциплине в ВС РФ

Президент России Владимир Путин дал указание Генеральной прокуратуре Российской Федерации обеспечить меры по поддержанию воинской дисциплины в армии страны. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
«Прошу военных прокуроров <…> и впредь содействовать укреплению воинской дисциплины», — поручил Путин. Он отметил, что дисциплина является ключевым фактором, обеспечивающим высокую боеготовность воинских подразделений.
Кроме того, на заседании Путин выразил мнение о необходимости расследования преступлений, совершенных в Курской области военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками, поддерживающими их. Президент подчеркнул, что эти лица должны быть официально признаны террористами, передает RT.
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