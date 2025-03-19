Шварценеггер признался, что хранит бюст Путина

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер владеет коллекцией бюстов, включая скульптуру президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказал сам артист.
«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — передает aif.ru слова Шварценеггера. Кроме того, актер выразил свою любовь к России, отметив, что посещал страну множество раз.
Он также поделился, что его коллекция сувениров началась с приобретения бюста создателя партии большевиков Владимира Ленина. Шварценеггер регулярно получал в подарок из России бюсты известных политических лидеров, включая революционера Иосифа Сталина, генеральных секретарей ЦК КПСС Андропова и Хрущева. Особенно значимым в его коллекции является 25-килограммовый бронзовый бюст Путина, который был ему подарен в 2011 году.
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