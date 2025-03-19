Шварценеггер признался, что хранит бюст Путина

Шварценеггер: у меня есть скульптура Путина
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Бюст Путина Арнольду Шварцнегеру подарили в 2011 году
Бюст Путина Арнольду Шварцнегеру подарили в 2011 году Фото:

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер владеет коллекцией бюстов, включая скульптуру президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказал сам артист.

«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — передает aif.ru слова Шварценеггера. Кроме того, актер выразил свою любовь к России, отметив, что посещал страну множество раз.

Он также поделился, что его коллекция сувениров началась с приобретения бюста создателя партии большевиков Владимира Ленина. Шварценеггер регулярно получал в подарок из России бюсты известных политических лидеров, включая революционера Иосифа Сталина, генеральных секретарей ЦК КПСС Андропова и Хрущева. Особенно значимым в его коллекции является 25-килограммовый бронзовый бюст Путина, который был ему подарен в 2011 году.

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Известный американский актер Арнольд Шварценеггер владеет коллекцией бюстов, включая скульптуру президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом рассказал сам артист. «И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — передает aif.ru слова Шварценеггера. Кроме того, актер выразил свою любовь к России, отметив, что посещал страну множество раз. Он также поделился, что его коллекция сувениров началась с приобретения бюста создателя партии большевиков Владимира Ленина. Шварценеггер регулярно получал в подарок из России бюсты известных политических лидеров, включая революционера Иосифа Сталина, генеральных секретарей ЦК КПСС Андропова и Хрущева. Особенно значимым в его коллекции является 25-килограммовый бронзовый бюст Путина, который был ему подарен в 2011 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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