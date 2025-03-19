19 марта 2025

Спасибо врачам: трогательная история из Кургана о работе скорой помощи

Курганские врачи оказали экстренную помощь бабушке
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские врачи оказали экстренную помощь бабушке
Курганские врачи оказали экстренную помощь бабушке Фото:

Курганские врачи скорой помощи оказали экстренную помощь бабушке. В департамент здравоохранения пришло благодарственное письмо от ее родственников. Автор письма выражает признательность врачам за оказанную экстренную помощь. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.

«Хочу с огромным уважением поблагодарить бригады БСМП Кургана. Моей бабушке была вызвана скорая медицинская помощь. Приехала бригада, фельдшер Людмила Харченко. Врач сразу поняла, в чем дело, сняла кардиограмму, вызвала реанимационную бригаду, продолжая спасать нашу бабушку до приезда бригады и оставаясь с нами, поддерживая нас», — сообщается в письме, которое опубликовано в telegram-канале департамента. К сожалению, несмотря на все старания врачей, бабушка скончалась. Но автор письма уверяет, что медицинские работники сделали все возможное и пожелал им больше сил для такой сложной работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России.

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Курганские врачи скорой помощи оказали экстренную помощь бабушке. В департамент здравоохранения пришло благодарственное письмо от ее родственников. Автор письма выражает признательность врачам за оказанную экстренную помощь. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. «Хочу с огромным уважением поблагодарить бригады БСМП Кургана. Моей бабушке была вызвана скорая медицинская помощь. Приехала бригада, фельдшер Людмила Харченко. Врач сразу поняла, в чем дело, сняла кардиограмму, вызвала реанимационную бригаду, продолжая спасать нашу бабушку до приезда бригады и оставаясь с нами, поддерживая нас», — сообщается в письме, которое опубликовано в telegram-канале департамента. К сожалению, несмотря на все старания врачей, бабушка скончалась. Но автор письма уверяет, что медицинские работники сделали все возможное и пожелал им больше сил для такой сложной работы. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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