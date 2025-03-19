Спасибо врачам: трогательная история из Кургана о работе скорой помощи

Курганские врачи скорой помощи оказали экстренную помощь бабушке. В департамент здравоохранения пришло благодарственное письмо от ее родственников. Автор письма выражает признательность врачам за оказанную экстренную помощь. Об этом сообщается в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области.
«Хочу с огромным уважением поблагодарить бригады БСМП Кургана. Моей бабушке была вызвана скорая медицинская помощь. Приехала бригада, фельдшер Людмила Харченко. Врач сразу поняла, в чем дело, сняла кардиограмму, вызвала реанимационную бригаду, продолжая спасать нашу бабушку до приезда бригады и оставаясь с нами, поддерживая нас», — сообщается в письме, которое опубликовано в telegram-канале департамента. К сожалению, несмотря на все старания врачей, бабушка скончалась. Но автор письма уверяет, что медицинские работники сделали все возможное и пожелал им больше сил для такой сложной работы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в январе 2025 года уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 55%. Это 52-е место среди всех субъектов в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».