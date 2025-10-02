Неизвестный напал на синагогу в Манчестере, есть пострадавшие

В результате нападения пострадали четыре человека
В Манчестере неизвестный напал на синагогу Еврейской конгрегации Хитон-Парк. В результате атаки несколько человек получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом сообщает Sky News.

«В 9:31 утра в синагогу Еврейской конгрегации Хитон-Парк на Миддлтон-роуд в Крампсолле поступил вызов от одного из прихожан, который сообщил, что стал свидетелем того, как автомобиль ехал навстречу прихожанам», — пишет Sky News. В ходе происшествия один из прихожан получил ножевое ранение. Уже через три минуты, в 9:34, на место были направлены вооруженные сотрудники полиции. В 9:37 утра инцидент был официально признан крупным, а полиция объявила о введении протокола реагирования на террористическую угрозу (PLATO).

В результате нападения пострадали четыре человека. У них зафиксированы ножевые ранения, а также травмы, полученные в результате наезда автомобиля. Полиция Большого Манчестера в своем официальном заявлении подтвердила, что подозреваемый был застрелен в ходе задержания. В настоящее время район вокруг синагоги оцеплен, на месте продолжают работать следственные группы и эксперты. Жителей просят воздержаться от посещения района до окончания расследования.

