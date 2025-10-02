Экс-глава курганского департамента АПК получит важный пост в правительстве ХМАО. Инсайд

Экс-чиновник курганского правительства Сергей Борисов перебрался в ХМАО
Экс-чиновник курганского правительства Сергей Борисов перебрался в ХМАО

Бывший врио директора департамента агропромышленного комплекса (АПК) Курганской области Сергей Борисов переехал работать в ХМАО. Ему прочат пост заместителя директора департамента промышленности. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.

«Экс-глава курганского департамента АПК перебрался в ХМАО. Говорят, что чиновник займет пост замдиректора департамента промышленности», — сообщили источники. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу югорского ведомства. Ответ ожидается. По данным справочника, Борисов еще не значится в структуре правительства северного региона.

Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте АПК сменился руководитель. Вместо Борисова, уволившегося по семейным обстоятельствам, был назначен опытный чиновник Андрей Лушников. Он уже приступил к исполнению обязанностей врио директора ведомства с 22 сентября. Борисов приезжал работать в Кургане из Тюмени, где до этого работал на руководящих должностях в департаменте финансов региона.

