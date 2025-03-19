В продуктах из курганской сети «Светофор» найдены фальсификат и антибиотики

В Курганской области Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствие стандартам качества и безопасности у 11 из 28 отобранных образцов продукции в торговой сети «Светофор». Исследовались пробы молочных и мясных продуктов, а также мясных консервов — были обнаружены случаи фальсификации, а также наличие антибиотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Исследования брались и проводились в период с 1 февраля по 19 марта 2025 года. Из общего количества проверенных образцов, протоколы испытаний показали, что продукция не соответствует ряду технических регламентов Таможенного союза, включая требования «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». Это подтверждает серьезные проблемы с качеством продаваемых товаров, заключили в пресс-релизе ведомства.
В дополнение к основным находкам, были выявлены конкретные случаи нарушения: фальсификация жирно-кислотного состава в молочной продукции, наличие сальмонеллы в мясе птицы, несоответствие состава заявленному на упаковке в колбасных изделиях и обнаружение антибиотиков в консервированном мясе. Управление Россельхознадзора уже принимает меры для исключения небезопасной продукции из оборота и информирования соответствующих производителей и поставщиков.
Ранее Россельхознадзор уже выявлял нарушения в продукции сети магазинов «Светофор» в различных регионах России, включая обнаружение фальсифицированных молочных и мясных продуктов, а также наличие сальмонеллы. В марте текущего года также были зафиксированы подобные проблемы в свердловском магазине этой сети.
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