Опасную бактерию и поддельные продукты нашли в свердловском магазине «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подделку продавали в нескольких регионах
Подделку продавали в нескольких регионах Фото:

Россельхознадзор в начале марта выявил поддельные творог, сгущенку, масло, тушенку, колбасу и пельмени в свердловском магазине «Светофор». Вместе с этим в отобранном образце куриного фарша обнаружена опасная бактерия — «сальмонелла». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В молоке цельном сгущенном, твороге 9% и масле сливочном выявлена фальсификация растительными жирами и маслами, при том, что содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа. В тушенке с говядиной, колбасе варено-копченой и пельменях из говядины и свинины обнаружена ДНК курицы», — пояснили в Россельхознадзоре.

Нарушения зафиксировали не только на Среднем Урале, но и в Ленинградской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Московской областях. Еще несколько нарушений выявили у пермского производителя.

Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.

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Россельхознадзор в начале марта выявил поддельные творог, сгущенку, масло, тушенку, колбасу и пельмени в свердловском магазине «Светофор». Вместе с этим в отобранном образце куриного фарша обнаружена опасная бактерия — «сальмонелла». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В молоке цельном сгущенном, твороге 9% и масле сливочном выявлена фальсификация растительными жирами и маслами, при том, что содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа. В тушенке с говядиной, колбасе варено-копченой и пельменях из говядины и свинины обнаружена ДНК курицы», — пояснили в Россельхознадзоре. Нарушения зафиксировали не только на Среднем Урале, но и в Ленинградской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Московской областях. Еще несколько нарушений выявили у пермского производителя. Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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