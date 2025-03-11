Опасную бактерию и поддельные продукты нашли в свердловском магазине «Светофор»

Россельхознадзор в начале марта выявил поддельные творог, сгущенку, масло, тушенку, колбасу и пельмени в свердловском магазине «Светофор». Вместе с этим в отобранном образце куриного фарша обнаружена опасная бактерия — «сальмонелла». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В молоке цельном сгущенном, твороге 9% и масле сливочном выявлена фальсификация растительными жирами и маслами, при том, что содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа. В тушенке с говядиной, колбасе варено-копченой и пельменях из говядины и свинины обнаружена ДНК курицы», — пояснили в Россельхознадзоре.
Нарушения зафиксировали не только на Среднем Урале, но и в Ленинградской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Московской областях. Еще несколько нарушений выявили у пермского производителя.
Ранее URA.RU писало о том, что специалисты Россельхознадзора вскрыли серьезные нарушения законодательства в работе крупной сети магазинов «Светофор». В торговых точках обнаруживали мух, тараканов и грызунов. На данный момент по всей России приостановлена деятельность порядка 80 точек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!