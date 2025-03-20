ЕК выделила Украине миллиард евро из российских активов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕК передала Украине новый транш финансовой помощи
ЕК передала Украине новый транш финансовой помощи Фото:

Европейская комиссия перевела Украине один миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП). Об этом сообщает пресс-служба организации. Средства выделены из замороженных российских активов в ЕС.

«Еврокомиссия выделяет Украине еще 1 млрд евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении. Общий объем текущей программы МФП составляет 18,1 млрд евро. Этот транш — часть инициативы G7 по экстренной финансовой поддержке Украины (ERA), цель которой — предоставить около 45 млрд евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодняшний транш подтверждает поддержку Украины Европой. Она отметила, что ЕК помогает украинской экономике держаться на плаву и восстанавливать разрушенную инфраструктуру, добавив, что они будут рядом столько, сколько нужно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейская комиссия перевела Украине один миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП). Об этом сообщает пресс-служба организации. Средства выделены из замороженных российских активов в ЕС. «Еврокомиссия выделяет Украине еще 1 млрд евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении. Общий объем текущей программы МФП составляет 18,1 млрд евро. Этот транш — часть инициативы G7 по экстренной финансовой поддержке Украины (ERA), цель которой — предоставить около 45 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодняшний транш подтверждает поддержку Украины Европой. Она отметила, что ЕК помогает украинской экономике держаться на плаву и восстанавливать разрушенную инфраструктуру, добавив, что они будут рядом столько, сколько нужно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...