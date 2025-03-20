ЕК выделила Украине миллиард евро из российских активов

Европейская комиссия перевела Украине один миллиард евро в рамках программы макрофинансовой помощи (МФП). Об этом сообщает пресс-служба организации. Средства выделены из замороженных российских активов в ЕС.
«Еврокомиссия выделяет Украине еще 1 млрд евро в рамках своей части кредита G7, который будет погашен за счет доходов от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении. Общий объем текущей программы МФП составляет 18,1 млрд евро. Этот транш — часть инициативы G7 по экстренной финансовой поддержке Украины (ERA), цель которой — предоставить около 45 млрд евро.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодняшний транш подтверждает поддержку Украины Европой. Она отметила, что ЕК помогает украинской экономике держаться на плаву и восстанавливать разрушенную инфраструктуру, добавив, что они будут рядом столько, сколько нужно.
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