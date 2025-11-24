Суд рассмотрит дело Чекалиных о выводе денег из России

В отношении Валерии Чекалиной и ее бывшего супруга Артема возбуждено уголовное дело Фото: Роман Наумов © URA.RU

Гагаринский суд Москвы 24 ноября в 13:00 мск приступит к рассмотрению уголовного дела блогера Валерии Чекалиной (Лерчека) и ее бывшего супруга Артема о незаконном выводе из РФ более 250 миллионов рублей. Предварительное судебное заседание пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

В отношении Валерии и Артема Чекалиных возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в осуществлении валютных операций с использованием фиктивных документов: средства переводились на счета нерезидентов организованной группой.

Согласно материалам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины совместно с Романом Вишняком и иными лицами осуществили перевод свыше 251,6 миллиона рублей на банковский счет нерезидента при реализации фитнес-марафонов в интернете. При этом в кредитную организацию были представлены документы, содержащие недостоверные сведения.

Дело Романа Вишняка будет рассмотрено судом в особом порядке, который не предусматривает исследование доказательств. Это стало возможным после того, как Вишняк признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.